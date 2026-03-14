Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη – «Δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός»

Για τη συνεργασία της με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη, στο θέατρο μίλησε -μεταξύ άλλων- η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και ως έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος, δεν έχω κάνει παρέα μαζί του, αλλά όπως είπαμε, στον χώρο μαθαίνονται όλα. Όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο κι ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος και η Αθηνά που τους εμπιστεύομαι απόλυτα, μιλάνε για ένα εξαιρετικό παιδί και δεν έχω λόγο να τους αμφισβητήσω. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός. Είναι άλλη προσωπικότητα, είναι ένας άλλος άνθρωπος, έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον ίδιο τον Δημήτρη. Σε τι φταίει; Σε τίποτα! Δεν έκανα δεύτερες σκέψεις, είναι ένας άλλος άνθρωπος», ξεκαθάρισε η ηθοποιός, που είχε ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ των καταγγελλουσών.

«Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, δεν θα ρωτήσω κανενός την προσωπική ζωή. Δεν έχω κανέναν λόγο να ανοίξω κουβέντα γι αυτό το θέμα, αν το φέρει η κουβέντα δεν θα το αποφύγω. Δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου», επισήμανε.

Ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα πάει ο Πέτρος Φιλιππίδης να παρακολουθήσει την παράσταση, η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε: «Με ποιους γονείς θα θυμώσω αν έρθουν να δουν το παιδί τους; Δεν θα τους αντιμετωπίσω σαν συναδέλφους ή κάτι άλλο. Δηλαδή θα φάμε την ψυχή του Δημήτρη επειδή υπάρχουν τα θέματα με τον πατέρα του; Αλίμονο», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

