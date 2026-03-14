search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.03.2026 13:35

Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη – «Δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός»

toumasatou

Για τη συνεργασία της με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη, στο θέατρο μίλησε -μεταξύ άλλων- η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και ως έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος, δεν έχω κάνει παρέα μαζί του, αλλά όπως είπαμε, στον χώρο μαθαίνονται όλα. Όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο κι ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος και η Αθηνά που τους εμπιστεύομαι απόλυτα, μιλάνε για ένα εξαιρετικό παιδί και δεν έχω λόγο να τους αμφισβητήσω. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός. Είναι άλλη προσωπικότητα, είναι ένας άλλος άνθρωπος, έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον ίδιο τον Δημήτρη. Σε τι φταίει; Σε τίποτα! Δεν έκανα δεύτερες σκέψεις, είναι ένας άλλος άνθρωπος», ξεκαθάρισε η ηθοποιός, που είχε ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ των καταγγελλουσών.

«Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, δεν θα ρωτήσω κανενός την προσωπική ζωή. Δεν έχω κανέναν λόγο να ανοίξω κουβέντα γι αυτό το θέμα, αν το φέρει η κουβέντα δεν θα το αποφύγω. Δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου», επισήμανε.

Ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα πάει ο Πέτρος Φιλιππίδης να παρακολουθήσει την παράσταση, η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε: «Με ποιους γονείς θα θυμώσω αν έρθουν να δουν το παιδί τους; Δεν θα τους αντιμετωπίσω σαν συναδέλφους ή κάτι άλλο. Δηλαδή θα φάμε την ψυχή του Δημήτρη επειδή υπάρχουν τα θέματα με τον πατέρα του; Αλίμονο», κατέληξε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germanou
LIFESTYLE

antoneli (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

fotia-kefalonia-new
ΕΛΛΑΔΑ

efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

flat-hunters
MEDIA

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

bansky
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3