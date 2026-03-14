search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:28
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.03.2026 13:17

Ο Άνταμ Σάντλερ ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025 – Ποιοι είναι οι top 10 στη λίστα Forbes

14.03.2026 13:17
adam-sandler-new

Ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ για το 2025 αναγνωρίστηκε ο Άνταμ Σάντλερ, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes.

Ο 59χρονος κωμικός κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο τελευταίο έτος, πρωταγωνιστώντας και παράγοντας την ταινία «Happy Gilmore 2», το σίκουελ της κωμωδίας του 1996, κάνοντας και την εμφάνισή του στο J«ay Kelly» μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παρά την κορυφή της λίστας, τα κέρδη του ήταν αισθητά χαμηλότερα από εκείνα του περσινού πρωταθλητή, Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος είχε φτάσει τα 88 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Στη δεύτερη θέση της λίστας για το 2025 βρίσκεται ο Τομ Κρουζ με 46 εκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning».

Τρίτος είναι ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν η Σκάρλετ Γιόζανσον με 43 εκατομμύρια και ο Μπράντ Πιτ με 41 εκατομμύρια δολάρια. Ο Γουόλμπεργκ κέρδισε τα περισσότερα από τις παραγωγές «The Family Plan» και «Play Dirty», ενώ η Γιόχανσον πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World: Rebirth» και στο «The Phoenecian Scheme», κάνοντας παράλληλα και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Eleanor the Great». Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στην ταινία «F1», η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία στα Academy Awards του 2026.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ντένζελ Γουάσινγκτον με 38 εκατομμύρια, Τζακ Μπλακ με 28 εκατομμύρια, Τζέισον Μομόα με 28 εκατομμύρια, Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια και Μίλι Μπόμπι Μπράουν με 26 εκατομμύρια.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε μάλιστα η νεότερη ηθοποιός που μπήκε ποτέ στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων του Forbes, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Εκτός από την τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things», πρωταγωνίστησε και στην ταινία «The Electric State» μαζί με τον Κρις Πρατ.

Σύμφωνα με το Forbes, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ συγκέντρωσαν συνολικά 590 εκατομμύρια δολάρια, ποσό μειωμένο κατά περίπου 20% σε σχέση με τα 730 εκατομμύρια του 2024.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germanou
LIFESTYLE

antoneli (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

fotia-kefalonia-new
ΕΛΛΑΔΑ

efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

flat-hunters
MEDIA

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

bansky
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:26
germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Μενεγάκη: «Τρεις φορές στη ζωή της έχει απαντήσει δημόσια»

antoneli (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Αντονέλι «έγραψε Ιστορία» στην Σανγκάη, ως ο νεαρότερος poleman στα χρονικά

moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγωδία με βρέφος – Βρέθηκε νεκρό από τους γονείς του

1 / 3