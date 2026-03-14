Σιωμόπουλος και Γκαντώνα για Μενεγάκη: «Κάποιος πέταξε μια μπαρούφα…» – «Η βλακεία είναι ανίκητη» (Video)

Το δικό τους σχόλιο για τον θόρυβο που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα περί δήθεν χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, έκαναν στον αέρα της εκπομπής «Mega Σαββατοκύριακο» οι δημοσιογράφοι Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα.

Σχολιάζοντας όσα γράφτηκα τις ημέρες που πέρασαν, ο Ντίνος Σιωμόπουλος είπε: «Σώνει και καλά να χωρίσει η Ελένη με τον Μάκη, άντε από ‘δω! Κάποιος πέταξε μια μπαρούφα τώρα…».

«Ο καθένας λέει ότι του ‘ρχεται σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε από την πλευρά της η Στέλλα Γκαντώνα.

Λίγο αργότερα, ενώ παρουσίαζαν τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου, οι δύο παρουσιαστές είπαν για τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διακινούνται:

ΝΤ.Σ.: «Εμένα, μου κάνει εντύπωση που βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και έχουν και αποκλειστικές πληροφορίες»

ΣΤ.ΓΚ.: «Τώρα, θέλεις να σου πω ότι στο παρά ένα έχουμε σώσει εδώ πράγματα που δεν σώζονται…»

ΝΤ.Σ.: «Και η βλακεία είναι ανίκητη!»

