Πάνος Σόμπολος για τον θάνατο της συζύγου του: Είναι σκληρό διαχειριστείς την απώλεια μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας

Για την απώλεια της συζύγου του, Τζένης, που έχει φύγει από τη ζωή από το 2007, μίλησε ο Πάνος Σόμπολος σε συνέντευξή του.

Ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ μίλησε στην εκπομπή «Status» και μίλησε για τον τρόπο διαχείρισης της απώλειας, παραδεχόμενος ότι το επάγγελμά του τού στέρησε πολλές στιγμές από την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του.

«Είναι όντως πολύ σκληρό να καλείσαι να διαχειριστείς την απώλεια του ανθρώπου σου μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, τον πρώτο καιρό, είναι τσάκισμα. Όμως σιγά σιγά, με την πάροδο του χρόνου…

Οι παλιοί έλεγαν πως “ο χρόνος είναι γιατρός σ’ αυτές τις περιπτώσεις” και το διαπίστωσα και εγώ. Αλλά δεν φεύγει από μέσα σου, δεν την ξεχνάω ποτέ την Τζένη», εξομολογήθηκε για τον θάνατο της γυναίκας του ο Πάνος Σόμπολος.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική του ζωή, όταν χρειαζόταν να αφήσει την οικογένειά του γιατί έχει «σκάσει» κάποιο θέμα που έπρεπε να καλύψει.

«Την εκτιμούσαν όλοι και την είχαν όλοι πολύ ψηλά. Αυτή ήταν ο βράχος, ο οικογενειάρχης, γιατί δυστυχώς η δουλειά που έκανα δεν ήταν… Έχασα οικογενειακές στιγμές. Φαντάσου, πόσες φορές πήγαμε στο χωριό μας και με γύρισαν πίσω γιατί συνέβη το “τάδε περιστατικό”.

Πόσες φορές πήγα σε ταβέρνα με φίλους και συγγενείς και τους παρατούσα γιατί συνέβη περιστατικό και έπρεπε να φύγω. Έπρεπε εκείνη την ώρα να πάω στον τόπο. Δεν έχω μετανιώσει, έτσι έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αυτή ήταν η δουλειά μου».

Ο Πάνος Σόμπολος είχε αποκτήσει με την σύζυγό του Τζένη και δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.

