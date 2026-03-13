search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 21:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 20:34

Πάνος Σόμπολος για τον θάνατο της συζύγου του: Είναι σκληρό διαχειριστείς την απώλεια μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας

13.03.2026 20:34
panos sobolos 44- new

Για την απώλεια της συζύγου του, Τζένης, που έχει φύγει από τη ζωή από το 2007, μίλησε ο Πάνος Σόμπολος σε συνέντευξή του.

Ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ μίλησε στην εκπομπή «Status» και μίλησε για τον τρόπο διαχείρισης της απώλειας, παραδεχόμενος ότι το επάγγελμά του τού στέρησε πολλές στιγμές από την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του. 

«Είναι όντως πολύ σκληρό να καλείσαι να διαχειριστείς την απώλεια του ανθρώπου σου μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, τον πρώτο καιρό, είναι τσάκισμα. Όμως σιγά σιγά, με την πάροδο του χρόνου…

Οι παλιοί έλεγαν πως “ο χρόνος είναι γιατρός σ’ αυτές τις περιπτώσεις” και το διαπίστωσα και εγώ. Αλλά δεν φεύγει από μέσα σου, δεν την ξεχνάω ποτέ την Τζένη», εξομολογήθηκε για τον θάνατο της γυναίκας του ο Πάνος Σόμπολος.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική του ζωή, όταν χρειαζόταν να αφήσει την οικογένειά του γιατί έχει «σκάσει» κάποιο θέμα που έπρεπε να καλύψει. 

«Την εκτιμούσαν όλοι και την είχαν όλοι πολύ ψηλά. Αυτή ήταν ο βράχος, ο οικογενειάρχης, γιατί δυστυχώς η δουλειά που έκανα δεν ήταν… Έχασα οικογενειακές στιγμές. Φαντάσου, πόσες φορές πήγαμε στο χωριό μας και με γύρισαν πίσω γιατί συνέβη το “τάδε περιστατικό”.

Πόσες φορές πήγα σε ταβέρνα με φίλους και συγγενείς και τους παρατούσα γιατί συνέβη περιστατικό και έπρεπε να φύγω. Έπρεπε εκείνη την ώρα να πάω στον τόπο. Δεν έχω μετανιώσει, έτσι έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αυτή ήταν η δουλειά μου».

Ο Πάνος Σόμπολος είχε αποκτήσει με την σύζυγό του Τζένη και δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos sobolos 44- new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 21:00
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με τέσσερις νέους κανονισμούς η φετινή διοργάνωση

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Ιράν με 200 βόμβες μετά την πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ – Live οι εξελίξεις

panos sobolos 44- new
LIFESTYLE

Πάνος Σόμπολος για τον θάνατο της συζύγου του: Είναι σκληρό διαχειριστείς την απώλεια μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας

1 / 3