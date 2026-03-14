Δούκισσα Νομικού: Η αντίδρασή της στις πιο συχνές αναζητήσεις για εκείνη – «Συγγνώμη νούμερο ένα η ηλικία μου;» (Video)

Τις πιο συχνές αναζητήσεις του ονόματός της έψαξε η Δούκισσα Νομικού, μένοντας έκπληκτη μόλις είδε πως η νούμερα ένα ερώτηση είχε να κάνει με την ηλικία της.

Το μοντέλο, μέσα από βίντεο που ανέβασε στο Instagram την Παρασκευή 13 Μαρτίου, απάντησε στις πιο συχνές αναζητήσεις για εκείνη, που αφορούσαν τα κιλά και το ύψος της, ενώ απάντησε και για τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Μόλις η Δούκισσα Νομικού έπιασε το κινητό της και είδε πως πρώτη στην αναζήτηση ήταν η ηλικία της, είπε με χιούμορ: «Συγγνώμη νούμερο ένα στην αναζήτηση είναι η ηλικία μου; Δεν ξέρουν ότι είμαι 25; Έλα Χριστέ και Παναγιά. Και μου το έλεγε η γιαγιά μου η Αλέκα όταν έκανα με τον Θέμο τότε που δεν με ένοιαζε, ήμουν μικρή, έλεγα 22 χρονών. Μου έλεγε “μην το λες”. Το είπα…», ωστόσο στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προσεχώς 40, γιατί δεν έχω και τέτοια κόμπλεξ».

