Νέες… περιπέτειες για τον Σάια ΛαΜπάφ: Εμφανίστηκε με εσώρουχο σε ξενοδοχείο και ζητούσε «φωτιά» (Video)

Σε νέο περιστατικό που προκαλεί αίσθηση ενεπλάκη ο Σάια ΛαΜπάφ, αυτή τη φορά σε ξενοδοχείο στην Ιταλία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στη Νέα Ορλεάνη.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην είσοδο του καταλύματος φορώντας μόνο το εσώρουχό του, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ ζητούσε επίμονα ένα σπίρτο για να ανάψει τσιγάρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το TMZ, στο οποίο ο ΛαΜπάφ φαίνεται να απευθύνεται σε περαστικούς, ρωτώντας αν έχουν «φωτιά».

Σε μια από τις στιγμές που καταγράφηκαν, απευθυνόμενος σε γυναίκα που περνούσε από μπροστά του, ακούγεται να λέει: «Έλα, δώσε μου ένα γαμ@@@@ σπίρτο», με την ίδια να απομακρύνεται εμφανώς αμήχανη.

Shia LaBeouf was seen in his underwear in an Italian hotel lobby… begging for a light. 🚬 pic.twitter.com/EOIWy8zP1A — TMZ (@TMZ) March 17, 2026

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη περίοδο για τον ηθοποιό, καθώς είχε προηγηθεί η σύλληψή του κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεπλάκη σε καβγά εντός μπαρ και φέρεται να επιτέθηκε σε άτομο χτυπώντας το με το κεφάλι του. Οι Αρχές του απήγγειλαν κατηγορία για απλή σωματική βλάβη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Παράλληλα, δικαστική απόφαση τον υποχρέωσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, καθώς και να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για χρήση ουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΛαΜπάφ έλαβε ειδική άδεια ώστε να ταξιδέψει προσωρινά στην Ιταλία, προκειμένου να παραστεί στη βάπτιση του πατέρα του.

