Σε… κινηματογραφικό στούντιο του Χόλιγουντ έχει μετατραπεί η Ελλάδα – Στην Αθήνα οι Κίλιαν Μέρφι και Ντάνιελ Κρεγκ

Σε… κινηματογραφικό στούντιο του Χόλιγουντ έχει μετατραπεί η χώρα καθώς μετά τον Μπραντ Πιτ, στην Ελλάδα θα βρεθούν οι Κίλιαν Μέρφι και Ντάνιελ Κρεγκ, για τα γυρίσματα ταινίας του Οσκαρικού σκηνοθέτη Ντέιμιεν Σαζέλ.

Η νέα ταινία του -γνωστού για τις ταινίες «La La Land» και «Whiplash»– Σαζέλ, συνεχίζει τα γυρίσματά της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ήδη στην Αθήνα βρίσκεται ο Κίλιαν Μέρφι, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του και βραβευμένος με Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Oppenheimer» και συμμετέχει στα γυρίσματα που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην πόλη.

Από αύριο και για τις επόμενες ημέρες, μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, στην περιοχή του Κολωνού. Ο βιομηχανικός χώρος θα μεταμορφωθεί κινηματογραφικά σε εσωτερικό φυλακής, φιλοξενώντας σκηνές που διαδραματίζονται σε ένα αυστηρό σωφρονιστικό ίδρυμα που θυμίζει το θρυλικό Αλκατράζ. Η παραγωγή αξιοποιεί την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του χώρου, δημιουργώντας μια σκοτεινή και επιβλητική ατμόσφαιρα.

Στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ προσπαθεί να συνετίσει έναν απείθαρχο κρατούμενο. Η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών εξελίσσεται σε έναν έντονο ψυχολογικό αγώνα, όπου η σύγκρουση, η κατανόηση και η ανθρώπινη ευαλωτότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

