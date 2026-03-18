Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

Στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη βρίσκεται σήμερα ο Μπραντ Πιτ για τις ανάγκες των γυρισμάτων του «The Riders».

Ο Χολιγουντιανός σταρ και η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας έχουν επισκεφθεί πολλές περιοχές στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατη το Μενίδι, όπου βρέθηκαν σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της Αθήνας.

Το πρωί της Τετάρτης (18/3), ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε να φτάνει στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, ο οποίος φορώντας ένα σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ, κατέβηκε από ένα μαύρο τζιπ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς στο εσωτερικό του Μεγάρου.

Το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Πεντέλης, με έντονο ιστορικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα. Το κτίριο ξεχωρίζει για τον νεογοτθικό του χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και δράσεις, διατηρώντας, παράλληλα, τον εμβληματικό του χαρακτήρα για την περιοχή.

«Μιλάμε χωρίς φόβο, ντροπή και ενοχές» – Το μήνυμα της Αγγελικής Ηλιάδη μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Ριάνα – ASAP Rocky: Συνοδευόμενοι από ασφάλεια στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους

Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι» (Video)



