Ριάνα – ASAP Rocky: Συνοδευόμενοι από ασφάλεια στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους

Συνοδευόμενοι από ασφάλεια εθεάθησαν η Ριάνα και ο ASAP Rocky στην πρώτη δημόσια εμφάνισή τους, έπειτα από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι τους.

Το ζευγάρι εθεάθη στο Μανχάταν, να αποχωρεί από κτίριο και να κατευθύνεται προς ένα SUV, έχοντας γύρω του αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Rihanna, A$AP Rocky seen with heavy security in first joint outing since home shooting https://t.co/79goaYLmlL pic.twitter.com/LQCy84iGXK — Page Six (@PageSix) March 18, 2026

Σημειώνεται ότι στις 8 Μαρτίου η 35χρονη Ivanna Ortiz άνοιξε πυρ κατά της κατοικίας της τραγουδίστριας , ενώ συνελήφθη την ίδια ημέρα από την αστυνομία του Λος Άντζελες και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντιμετωπίζοντας, μάλιστα, το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.

Η κατηγορούμενη φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν στη Φλόριντα, με υποθέσεις που περιλαμβάνουν επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Διαβάστε επίσης:

