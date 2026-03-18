Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι» (Video)

Για το άγχος της σύγχρονης καθημερινότητας, τη σχέση της με την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον έρωτα μίλησε η Μυρτώ Αλικάκη.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η ηθοποιός υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το αυξημένο άγχος που παρατηρείται γενικότερα έχει να κάνει με τη διαρκή διαρκή ψηφιακή παρουσία.

«Θεωρώ ότι το κινητό, το ίντερνετ γενικότερα με την έννοια ότι την ώρα που βρίσκεται κανείς πλέον στο σπίτι του έχει πάρα πολλές ηλεκτρονικές υποθέσεις να διευθετήσει μέσα στη μέρα. Από το από μία υπεύθυνη δήλωση στο gov μέχρι να απαντήσει σε μέιλ, μέχρι να κατεβάσει ένα αρχείο, μέχρι οτιδήποτε. Τα οποία δεν τα κάναμε στο σπίτι μας αυτά. Γυρνούσαμε στο σπίτι μας και ήμασταν στο σπίτι μας. Δηλαδή θεωρώ ότι η ψηφιακή ζωή έχει φέρει πολλά προβλήματα. Υπερδιέγερση στον εγκέφαλο. Πιστεύω ότι με αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ. Οπότε εγώ βρίσκομαι σε σοβαρή, συνειδητή, αναλογική αντίσταση. Μπορείς μέσα στη μέρα να το έχεις στο αθόρυβο ή σε λειτουργία πτήσης για κάποιες ώρες που κάνεις κάτι και επίσης μπορείς να κάνεις πολλά αναλογικά πράγματα μέσα στη μέρα. Δεν αγγίζω το κινητό μου για μία ώρα όταν ξυπνάω. Εμένα μου αρέσει να παίζω πασιέντζες με τράπουλα. Είναι η χαλάρωσή μου. Να διαβάζω βιβλία, κανονικά βιβλία, και να παίζω αυτό το παιχνίδι που λέγεται Solitaire» τόνισε.

Αναφερόμενη στον έρωτα, η Μυρτώ Αλικάκη έκανε λόγο για μια θεραπευτική διαδικασία και σε κάθε περίπτωση, μια διαδικασία που εμπεριέχει και τη φθορά.

Θεωρεί δε, ότι ο καθένας ερωτεύεται με τη σκοτεινή του πλευρά, αναζητώντας αυτό που του λείπει και αυτό που, εν τέλει, θα τον θεραπεύσει.

«Πιστεύω ότι σίγουρα μέχρι ένα σημείο έχει και καταστροφή, γιατί είναι μία θεραπευτική διαδικασία τελικά. Έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει ή αυτό που αναζητούμε έτσι για να το γιατρέψουμε. Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα που με κάνει να τον ερωτεύομαι. Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή μπορεί τελικά να οδηγηθεί στο φως. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται» τόνισε.

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει με… «έξι δάχτυλα» από το υπερβολικό Photoshop (Photos)

Γιώργος Δασκουλίδης: «Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει» (Video)

Ηλίας Μαμαλάκης για την περιπέτεια με την υγεία του: Με πήρε και με χτυπούσε κάτω σαν χταπόδι τρία χρόνια



