Γιώργος Δασκουλίδης: «Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει» (Video)

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσφατη δήλωσή του κατά την οποία υποστήριξε ότι είναι «άνδρας παλαιάς κοπής» έδωσε ο Γιώργος Δασκουλίδης, επισημαίνοντας ότι αυτό που πιστεύει είναι ότι ο άνδρας πρέπει να έχει τον ρόλο του και η γυναίκα αντίστοιχα.
«Παρεξηγήθηκε η δήλωσή μου. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά. Υπάρχεις ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια και υπάρχει και η γυναίκα με το ρόλο της. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δουλεύω και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα. Εγώ κάνω δουλειές στο σπίτι, μαγειρεύω, πλένω τα πιάτα, σφουγγαρίζω. Το θέμα είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα και της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Ο αμοιβαίος σεβασμός και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχωρίζονται οι ρόλοι. Δεν μπορούν και οι δύο να είναι με τον ίδιο ρόλο. Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.
Διαβάστε επίσης:
Ηλίας Μαμαλάκης για την περιπέτεια με την υγεία του: Με πήρε και με χτυπούσε κάτω σαν χταπόδι τρία χρόνια
Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Για πρώτη φορά ανοιχτός σε μια σχέση με μέλλον, με τη Βιτόρια Σερέτι
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το «Αίθρα» ήταν μια παρόρμηση – Πλήττω με αυτή την ερώτηση, αλήθεια (Video)
