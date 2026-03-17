Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το «Αίθρα» ήταν μια παρόρμηση – Πλήττω με αυτή την ερώτηση, αλήθεια (Video)

Την ενόχλησή της αναφορικά με τις ερωτήσεις που δέχεται περί αλλαγής του ονόματός της εξέφρασε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, υποστηρίζοντας ότι «πλήττει» κάθε φορά που κάποιος της θέτει αυτό το ερώτημα.

Όσο για το όνομα «Αίθρα» με το οποίο η ίδια είχε ζητήσει να την αποκαλούν, τονίζει ότι επρόκειτο για μια παρόρμηση για την οποία ίσως μετανιώνει, σήμερα.

«Το όνομά μου είναι Μαρία – Ελένη. Το Αίθρα ήταν μια παρόρμηση. Πλήττω με αυτή την ερώτηση αλήθεια. Απλώς το πρόσθεσα. Δεν μετανιώνω για το όνομα καθόλου, απλώς για την παρόρμηση» είπε, ενώ αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς, τόνισε ότι αυτά δεν την αφορούν.

«Δεν με αφορά, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω social. Δεν ξυπνώ με αυτή την αγωνία. Δεν googlaρω κάθε πρωί να δω τι γράφτηκε για εμένα. Ούτε με αφορά που τα φώτα πέφτουν πάνω μου και συζητιούνται τα οικογενειακά μου θέματα. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν παρακολουθώ εκπομπές, δεν διαβάζω τα social, δεν διαβάζω τα μηνύματα. Δεν με αφορά. Eγώ ζω στον δικό μου κόσμο, δεν με αφορά. Δεν με αφορά τι γράφεται για εμένα, δηλαδή με την έννοια του ότι δεν ξυπνάω “πω πω για να δω τι γράψανε”. Ή μερικοί που βάζουν στο Google το όνομά τους να δουν τι έχει γραφτεί για αυτούς. Συγγνώμη εγώ δεν θα το κάνω ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

