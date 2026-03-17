Μεσσαροπούλου για Αγγελική Ηλιάδη: «Γιατί τώρα, μετά από 15 χρόνια;» (Video)

Την αποκάλυψη που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί κακοποίηση, τόσο λεκτική όσο και σωματική, σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου, εκφράζοντας τον προβληματισμό της αναφορικά με την απόφασή της να μιλήσει γι’ αυτό 15 χρόνια μετά.

«Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί τώρα, μετά από 15 χρόνια; Είναι η πρώτη φορά που δίνει τόσες λεπτομέρειες για αυτό που βίωνε. Το κορίτσι είπε ότι και η οικογένειά της ήξερε. Ακόμη και η πρώην σύζυγος ήξερε, η κυρία Μαλλιωτάκη. Απλά και μένα με ξενίζει λιγάκι ο χρόνος. Φυσικά και είμαστε υπέρ του να δημοσιοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή αισθανθεί την ανάγκη να το πει, να το φωνάξει… Απλά μετά από τόσα χρόνια, με όλα όσα έχουν συμβεί, η οικογένειά της το γνώριζε, δεν καταλαβαίνω για τη δημόσια παραδοχή» είπε χαρακτηριστικά.

«Της αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι ανακόλουθη στις δηλώσεις της. Πάντα ήταν σε μια κατάσταση σοκ, απέφευγε να πει πολλά, θα μπορούσε να σκιαγραφήσει το προφίλ του ως τον απόλυτο έρωτα. Εκείνη πάντα ήταν ολιγαρκής στο τι έλεγε γι’ αυτόν. Ίσως ένας λόγος ήταν και αυτός, προφανώς δεν ήταν ευτυχισμένη και δεν περνούσε καλά και σεβόταν ότι ήταν ένα μικρό παιδί και ήθελε πρώτα να του εξηγήσει» τόνισε από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή της στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι επρόκειτο για μια σχέση κακοποιητική τόσο σε λεκτικό όσο και σωματικό επίπεδο. Όπως τόνισε, φοβόταν να φύγει, ενώ ο λόγος που δεν μίλησε όλα αυτά τα χρόνια έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε, και αφετέρου με το παιδί που έχουν αποκτήσει οι δυο τους το οποίο ήταν, τότε, σε μικρή ηλικία.

«Βρίσκεσαι ξαφνικά φυλακισμένη σε ένα κλουβί και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα»

«Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήμουν αρκετά περιορισμένη. Και δυστυχώς βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους, αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μία απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ, έτσι, πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουν πώς γίνεται αυτό, σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα»

Η κακοποίηση ήταν και σωματική – Έλεγα στον εαυτό μου καλά να πάθεις

«Δεν ήταν μόνο ψυχολογική κακοποίηση αλλά και σωματική. Και σιγά και κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα, υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, αν το περνάει αυτό και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Και ξέρεις τι έλεγα επίσης; Έλεγα ότι “καλά να πάθεις τώρα, αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ τον διάλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;”. Το σκεφτόμουν και αυτό. Λάθος»

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και ζητούν συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι, να μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα», τόνισε.

Τέλος, τόνισε ότι δεν είχε μιλήσει τόσα χρόνια για την κακοποίηση που δέχθηκε από εκείνον, λόγω της δολοφονίας του.

«Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή, ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά σιγά – σιγά όταν συνήλθα, ξέρεις άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά» ανέφερε.

