Πασχάλης: «Μόνο δικαστικά αναγνώρισα το παιδί – Η υπόθεση αυτή μας βασανίζει μέχρι τώρα» (Video)

Στην υπόθεση με το τεστ DNA που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα αναφέρθηκε ο Πασχάλης, επισημαίνοντας ότι αναγνώρισε το παιδί μόνο δικαστικά.

Τόνισε, δε, πρόκειται για ένα ζήτημα που «βασανίζει» μέχρι σήμερα τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ σημείωσε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς αναμένονται ανατροπές και εκπλήξεις…

«Όντως μας επηρέασε αρνητικά. Πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα μόνο να πω ότι σε λίγο, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το λίγο, περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στην εκπομπή EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.

«Από την πρώτη στιγμή ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια έγιναν και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε» πρόσθεσε.

«Δικαστικά δόθηκε. Μόνο δικαστικά υπήρξε αναγνώριση του παιδιού. Η δύναμή μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένειά μου γνωρίζει τι συμβαίνει και με στηρίζει» κατέληξε.

