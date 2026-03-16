ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:40
16.03.2026 21:00

Όσκαρ 2026: Οι 14 πιο άβολες στιγμές από τα φετινά βραβεία (Photos)

Η απονομή των βραβείων Όσκαρ είναι γνωστή ως μία από τις πιο λαμπερές βραδιές του χώρου του θεάματος. Ωστόσο, όταν τόσοι πολλοί celebrities συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο, τα πράγματα αναπόφευκτα γίνονται… λίγο άβολα.

Αυτές είναι οι 14 πιο άβολες στιγμές από τα Όσκαρ 2026:

1. Ο Σον Πεν κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου και απλώς δεν εμφανίστηκε, με τον παρουσιαστή του βραβείου, Κίραν Κάλκιν, να τα… βγάζει πέρα μόνος του.

2. Υπήρξε ισοπαλία στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, και όταν ο συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της ταινίας «Δύο Άτομα που Ανταλλάσσουν Σάλιο», Αλεξάντρ Σινγκ, άρχισε την ομιλία του, το μικρόφωνο έκλεισε.

3. Καθώς η παραγωγός της ταινίας «K-Pop: Κυνηγοί Δαιμόνων», Μισέλ Γουόνγκ, εκφωνούσε τον λόγο αποδοχής για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, το μικρόφωνό της… σίγησε, στη μέση της πρότασης.

4. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν η ίδια ταινία κέρδισε αργότερα το Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, η ορχήστρα διέκοψε τον λόγο αποδοχής αφού η Ejae προσπάθησε να δώσει χρόνο στους συν-δημιουργούς της να μιλήσουν.

5. Αποδεικνύοντας ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να σε κάνει «cool», ο Κέβιν Ο’Λίρι –  γνωστός και ως «Κύριος Υπέροχος» από το «Shark Tank» – επέδειξε περήφανα το μενταγιόν του αξίας 12,93 εκατομμυρίων δολαρίων.

6. Και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης και δύο φορές υποψήφιος, Τζαφάρ Παναχί, χρειάστηκε να μοιραστεί το κόκκινο χαλί με τον Κέβιν Ο’Λίρι και τις ανοησίες του.

7. Επίσης, σαν να μην έφτανε η περιουσία του που υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ο «Κύριος Υπέροχος» φρόντισε να περάσει και μια διαφήμιση στοιχηματισμού στη συνέντευξή του στο κόκκινο χαλί του περιοδικού «Variety».

8. Ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν ευχαρίστησε την ορχήστρα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σκηνή με το χαστούκι στον Τιμοτέ Σαλαμέ στην ταινία «Marty Supreme». Οι κάμερες έδειξαν αμέσως τον νεαρό ηθοποιό και τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ, για τις ζωντανές αντιδράσεις τους.

9. Ο Κόναν προσπάθησε να συνδεθεί με τους νεότερους θεατές, στέλνοντάς τους ένα μάλλον ακαταλαβίστικο μήνυμα.

10. Στο κόκκινο χαλί, ο Πολ Μέσκαλ είχε τη σύντροφό του Γκρέισι Έιμπραμς να τραγουδά: «Πού είναι το τρόπαιο; Έρχεται τρέχοντας προς το μέρος μου».

11. Κατά την παρουσίαση της κατηγορίας Καλύτερου Κάστινγκ, ο χειριστής της κάμερας ενθουσιάστηκε λίγο υπερβολικά με τον Ντελρόι Λίντο και τον έδειξε ενώ ο Βάγκνερ Μόουρα ακόμα μιλούσε.

12. Η εμφάνιση του Τιμοτέ Σαλαμέ στο κόκκινο χαλί σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με τον ηθοποιό να μην αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις για το look του.

13. Ο Κόναν Ο’Μπράιεν προσπάθησε να δημιουργήσει το δικό του meme με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

14. Τα σχόλια του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα επέστρεψαν για να τον στοιχειώσουν και στην τελετή απονομής των Όσκαρ.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη: Πέρασα δύσκολα στον γάμο μου με τον Λαζαρίδη, δέχτηκα σωματική και ψυχολογική κακοποίηση

Όσκαρ 2026: Η επιβλητική παρουσία της Τεγιάνα Τέιλορ στο κόκκινο χαλί

Αφροδίτη Γραμμέλη: «Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες, έχω πάει μέχρι την πόρτα του στούντιο κλαίγοντας» (Video)

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

Κηφισιά: Χειροπέδες σε πρώην σύντροφο γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία  – Είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη, η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ – Πάνω από 1 εκατ. οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο – Live οι εξελίξεις

«Markos by night» και «Εκατομυριούχος-Grand Prize Week» κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής (14,15/3)

Mega και Alpha μοιράστηκαν την πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

