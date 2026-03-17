Αλιφέρη για Βουγιουκλάκη: «Ήξερε ότι έφευγε – Κουβαλούσε πολύ πόνο, πολλά παράπονα»

Έζησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στις πιο καθοριστικές στιγμές της διαδρομής της, στην απόλυτη δόξα της, αλλά και στην τελευταία δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Ο λόγος για τη Μαρία Αλιφέρη η οποία μιλώντας στο περιοδικό Hello, μοιράζεται στιγμές που βίωσε δίπλα στην αείμνηστη εθνική σταρ, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους υπήρξαν πολύ κοντά, «σαν μάνα και κόρη, σαν αδερφές, σαν φίλες».

Η ηθοποιός κάνει λόγο για μια δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη γυναίκα, η οποία –εγκλωβισμένη στην ίδια της την εικόνα- θυσίασε την προσωπική της ευτυχία στον βωμό της καριέρας.

Στα τελευταία της χρόνια υπήρξε πολύ συνειδητοποιημένη -τονίζει- με πολλά παράπονα και βαθύ πόνο. Όσο για την τελευταία μάχη της, η Μαρία Αλιφέρη επισημαίνει ότι η Αλίκη ήξερε ότι έρχεται το τέλος, απλά δεν ήθελε να το δει, ήθελε να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Στα τελευταία χρόνια της που σμίξαμε και μιλήσαμε πολύ, είχε κάνει πολλές συνειδητοποιήσεις. Κουβάλαγε πολύ πόνο, πολλά παράπονα, αλλά ήταν πολύ δυνατό σκαρί και τα διαχειριζόταν όλα. Μοιραστήκαμε στιγμές που ελάχιστοι γνώριζαν» είπε και πρόσθεσε:

«Εγώ νομίζω ότι άφησε πίσω την Αλίκη και εστίασε πάρα πολύ στη Βουγιουκλάκη. Είναι τεράστιο αυτό που πέτυχε, υπήρξε μοναδικό φαινόμενο. Εγώ όμως, απ’ τη δική μου σκοπιά, θεωρώ ότι κουβάλησε μόνη της πολύ πόνο και πολλές υποχρεώσεις τις οποίες πέταγε πίσω για να περπατήσει μπροστά».

Η τελευταία μάχη

Η πιο φορτισμένη στιγμή της εξομολόγησης αφορά στο τελευταίο τρίμηνο της ασθένειας της Αλίκης. Παρά το γεγονός ότι η Μαρία Αλιφέρη επιλέγει να μην εκθέσει τις προσωπικές τους κουβέντες, επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι η μεγάλη πρωταγωνίστρια γνώριζε τι ερχόταν…

«Τελικά νομίζω ναι… Απλώς και αυτό, όπως όλα τα δύσκολα, τα πέταγε πίσω και πάλευε. Στο βάθος σίγουρα το ήξερε, αλλά συνειδητά δεν το αποδεχόταν, γιατί το πάλευε. Αυτό έκανε σ’ όλη της τη ζωή. Πέταγε πίσω τα δυσάρεστα, τα δύσκολα, και περπάταγε μπροστά. Αυτό έκανε και με τη ζωή της» τονίζει, επισημαίνοντας ότι η ίδια θυμάται μια γυναίκα που έφυγε ήσυχη και συνειδητοποιημένη, έχοντας κάνει τον δικό της απολογισμό ζωής, μια γυναίκα -μύθος που όμως δεν τρόμαζε να αναμετρηθεί με την αλήθεια της.

