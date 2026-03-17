ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 21:20
17.03.2026 19:25

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Για πρώτη φορά ανοιχτός σε μια σχέση με μέλλον, με τη Βιτόρια Σερέτι

17.03.2026 19:25
Προοπτικές για κοινό μέλλον φαίνεται να βλέπει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη σχέση του με τη Βιτόρια Σερέτι, όπως υποστήριξε άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Αν και ο σταρ του Χόλιγουντ δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο ενός γάμου,  η πηγή που μίλησε στο περιοδικό People πιστεύει πως θα υπάρξει σοβαρό μέλλον για τους δυο τους.

«Αυτή η σχέση με τη Βιτόρια μοιάζει διαφορετική και πιο σοβαρή. Νοιάζεται πραγματικά για εκείνη», ανέφερε η πηγή για το ζευγάρι. «Μπορεί να μην είναι ακόμη έτοιμοι για γάμο, αλλά για πρώτη φορά ο Λέο είναι ανοιχτός σε ένα σοβαρό μέλλον», πρόσθεσε.

«Η Βιτόρια έχει επίσης τη δική της ζωή και είναι πολύ ανεξάρτητη, κάτι που τον ελκύει, ειδικά όταν εκείνος βρίσκεται μακριά για γυρίσματα και περνά πολλές ώρες στο πλατό», τόνισε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι ο Ντι Κάπριο «είναι πολύ πιο εκδηλωτικός μαζί της απ’ ό,τι τον έχουν δει ποτέ οι φίλοι του σε προηγούμενες σχέσεις».

Ο 51χρονος Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με το 27χρονο μοντέλο σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση στα Όσκαρ, όπου ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία One Battle After Another.


Αν και το ζευγάρι δεν πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί, η παρουσία τους σηματοδότησε την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε μεγάλη τελετή απονομής από τότε που ξεκίνησε η σχέση τους, το 2023.

Ο Ντι Κάπριο και η Σερέτι εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Αύγουστο του 2023, όταν φωτογραφήθηκαν να κάνουν βόλτα στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. «Είναι πολύ χαριτωμένη, γλυκιά και γοητευτική. Ο Λέο φαίνεται να τη συμπαθεί πολύ», είχε δηλώσει μερικούς μήνες αργότερα πηγή για τη σχέση τους, που τότε βρισκόταν στα πρώτα της βήματα.

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 21:20
«Μύθος» τα περί βίαιης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση λέει ο Κυρανάκης εν μέσω απεργίας των οδηγών ταξί

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Για δεύτερη ημέρα τραβούν χειρόφρενο οι αυτοκινητιστές

ΚΟΣΜΟΣ

Να σκοτώσει και τον Μοτζαμπά θέλει το Ισραήλ – Απειλές Φρουρών μετά τη δολοφονία Σολεϊμανί – Live οι εξελίξεις

