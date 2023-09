Φιλιά πάθους με τη Βιτόρια Τσερέτι εθεάθη να ανταλλάσσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατά τη διάρκεια ενός νυχτερινού πάρτι σε κλαμπ στην Ίμπιζα της Ισπανίας.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε και κάνει τον γύρο του διαδικτύου το 25χρονο μοντέλο με τον 48χρονο ηθοποιό αφέθηκαν σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, αγνοώντας για τα… αδιάκριτα βλέμματα.

Watch Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, make out in late-night Ibiza club romp https://t.co/vLZ76Yhe9p via @pagesix EWWWWWWW!!!