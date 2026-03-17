Ξεσπά η αδερφή του Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη – «Δεν ντρέπεται; Θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού» (Video)

Το ξέσπασμα της αδερφής του Μπάμπη Λαζαρίδη προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη η οποία, σε συνέντευξή της στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, υποστήριξε ότι είχε υποστεί κακοποίηση -τόσο ψυχολογική όσο και σωματική- από τον εκλιπόντα.

Μιλώντας στο Πρωινό, η Λίτσα Λαζαρίδη κάνει λόγο για ψεύδη που προσβάλλουν τη μνήμη του αδερφού της και για τα οποία προτίθεται να κινηθεί νομικά. Τόνισε, δε, ότι η Αγγελική Ηλιάδη οφείλει το όνομα που είναι σήμερα στον αδερφό της, αμφισβητώντας ευθέως τα λεγόμενά της περί οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης.

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα ώπα ώπα. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τα αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήταν. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί. Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση. Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και καταρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήταν χτυπημένη θα είχε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το έπαιρνε το παιδί; Μπορούσε να το πάρει η ίδια το παιδί της. Αυτό που είναι σήμερα σε εκείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους» είπε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πρώην σύζυγο του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη, εισημαίνοντας ότι εκείνη ουδέποτε είχε αναφέρει αντίστοιχο πρόβλημα, ενώ ποτέ δεν είχε μιλήσει προσβλητικά για εκείνον.

«Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες. Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις, τα σηκώνεις και φεύγεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι. Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε… μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια… Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της» δήλωσε.

«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου»

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή της στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι επρόκειτο για μια σχέση κακοποιητική τόσο σε ψυχολογικό όσο και σωματικό επίπεδο. Όπως τόνισε, φοβόταν να φύγει, ενώ ο λόγος που δεν μίλησε όλα αυτά τα χρόνια έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε, και αφετέρου με το παιδί που έχουν αποκτήσει οι δυο τους το οποίο ήταν, τότε, σε μικρή ηλικία.

«Βρίσκεσαι ξαφνικά φυλακισμένη σε ένα κλουβί και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα»

«Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήμουν αρκετά περιορισμένη. Και δυστυχώς βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους, αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μία απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ, έτσι, πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουν πώς γίνεται αυτό, σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Η κακοποίηση ήταν και σωματική – Έλεγα στον εαυτό μου καλά να πάθεις

Δεν ήταν μόνο ψυχολογική κακοποίηση αλλά και σωματική. Και σιγά και κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα, υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, αν το περνάει αυτό και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Και ξέρεις τι έλεγα επίσης; Έλεγα ότι “καλά να πάθεις τώρα, αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ τον διάλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;”. Το σκεφτόμουν και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και ζητούν συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι, να μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Αγγελική Ηλιάδη.

Τέλος, τόνισε ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν είχε μιλήσει τόσα χρόνια για την κακοποίηση, ήταν ο τρόπος που εκείνος έφυγε από τη ζωή.

«Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή, ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά σιγά – σιγά όταν συνήλθα, ξέρεις άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά» ανέφερε.

