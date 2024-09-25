Μαρίνα Σταυράκη: «Η Πόπη Μαλλιωτάκη ίσως το παρατράβηξε με τα φίλτρα»

Η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε στην Πόπη Μαλλιωτάκη και στις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media. Για ακόμα μια φορά δέχτηκε ερωτήσεις και για τον Γιώργο Πατούλη.

Μαρίνα Σταυράκη και Πόπη Μαλλιωτάκη παραμένουν φίλες και κάνουν παρέα.

Οι φωτογραφίες που ανεβάζουν από κοινές τους εξόδους δεν περνούν συνήθως απαρατήρητες.

Η πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη αναφέρθηκε σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης στα επικριτικά σχόλια ορισμένων στα social media, για τις ρετουσαρισμένες φωτογραφίες που ανέβασε μαζί με την Πόπη Μαλλιωτάκη στις διακοπές της.

«Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, άρα επιλέγει και προσαρμόζει την εικόνα του, είτε αυτή είναι αποδεκτή, είτε όχι. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν φίλτρα.

Όταν υπάρχει ένα μέτρο, που να μην αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά, είναι αποδεκτό. Τώρα η Πόπη ίσως το τράβηξε λίγο παραπάνω. Εάν αρέσει σε εκείνην, εμείς τι να πούμε;», δηλώνει η Μαρίνα Σταυράκη.

«Ο γιος μου είναι 19 ετών και θέλει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. Το δήλωσε και είναι κάτι που τον ενοχλεί και είναι σεβαστό αυτό», απαντά σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων, ενώ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το νέο βήμα στην προσωπική ζωή του Γιώργου Πατούλη, τονίζοντας: «Δεν θέλω να αναφερθώ. Ό,τι είναι πρώην είναι πρώην».

«Ο Αλέξανδρος έμαθε από τρίτο πρόσωπο ότι ο πατέρας του θα ξαναγίνει πατέρας και εκείνος του το επιβεβαίωσε. Εγώ δεν έχω επαφές με τον πρώην σύζυγό μου. Ξέρω ότι η νυν σύντροφός του ήταν γραμματέας του στην περιφέρεια και ότι είχε ένα νυχάδικο», είχε πει η Μαρίνα Σταυράκη σε άλλη συνέντευξη πριν από λίγες μέρες.

