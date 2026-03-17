ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 21:19
Ηλίας Μαμαλάκης για την περιπέτεια με την υγεία του: Με πήρε και με χτυπούσε κάτω σαν χταπόδι τρία χρόνια

mamalakis

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, περιγράφοντας τόσο τη δύσκολη διαδρομή, όσο και τη σημερινή του κατάσταση.

Ο γνωστός μάγειρας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από κάταγμα στο ισχίο, μια εξέλιξη που σηματοδότησε την έναρξη μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου αποκατάστασης.

Αναφερόμενος σε όσα βίωσε, περιέγραψε τη δοκιμασία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο, επισημαίνοντας ότι «τον χτύπαγε σαν χταπόδι» για τρία χρόνια. Παρά τη δυσκολία της κατάστασης που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο Ηλίας Μαμαλάκης δήλωσε στο «Πρωινό» πως πλέον αισθάνεται πολύ καλά.

«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σα χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι από όλα αυτά. Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει πάρα πολλά, είχα γίνει ανορεκτικός. Γενικά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, παίρνω και τις βιταμίνες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Βέφα Αλεξιάδου είχε ένα πάρα πολύ άδικο και κακό τέλος»

Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο γνωστός μάγειρας τοποθετήθηκε και για τη Βέφα Αλεξιάδου, καλούμενος να σχολιάσει ότι, κατά τα πρώτα χρόνια της δικής του τηλεοπτικής πορείας, εκείνη δεν τον ήθελε στον χώρο.

«Αισθανόταν αυτοκράτειρα. Ξαφνικά σε αυτή την αυτοκρατορία μέσα άρχισαν να μπαίνουν κάτι παιδάκια, όπως εγώ ας πούμε. Δεν της άρεσε που το μοιράστηκε. Θεωρώ ότι, για αυτό που προσέφερε, είχε ένα πάρα πολύ άδικο και κακό τέλος. Έφυγε πικραμένη και μόνη της. Θυμάμαι έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή της, περίμενε να γίνει πάταγος, δεν έγινε πάταγος. Τη στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό», σημείωσε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

TAXI
beirut-23423
iran
zakynthos-1
netanyahou
DYPA
jumbo 665- new
Hormuz (1)
xristos pappous dimarxow fylis – new
venzini-new
