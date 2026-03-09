Στόχος πυροβολισμών η έπαυλη της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς – Συνελήφθη 30χρονη

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια άγνωστη γυναίκα άρχισε να πυροβολεί στην οικία της της Rihanna τη στιγμή που, μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια ήταν μέσα.

Σύμφωνα τα αμερικανικά μέσα, μια από τις σφαίρες διαπέρασε τον τοίχο του σπιτιού της, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί η τραγουδίστρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η γυναίκα που άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της, συνελήφθη αφού είχε πυροβολήσει πολλές φορές προς την έπαυλη της τραγουδίστριας.

Οι Los Angeles Times ανέφεραν συγκεκριμένα ότι «περίπου δέκα πυροβολισμοί» φέρεται να προήλθαν από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο απέναντι από την πύλη της πολυτελούς έπαυλης, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 τοπική ώρα την Κυριακή (20:21 ώρα Ελλάδας).

NEW: The Los Angeles Police Department is on the scene after a woman fired several shots into the Beverly Hills home of Rihanna on Sunday, while she was home. Luckily, no one was injured.



One round penetrated a wall of the mansion, according to The Los Angeles Times.



LA… pic.twitter.com/zgck4hTVb4 — RedWave Press (@RedWavePress) March 9, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky, 37 ετών, και τα τρία παιδιά τους: ο ΡΖΑ, τριών ετών, ο Ράιοτ, δύο ετών, και ο Ρόκι, πέντε μηνών.

Οι Αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και πλέον, γίνεται έρευνα, ώστε να εξακριβωθούν τα κίνητρα της δράστιδος.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Σολωμού: «Μου στοίχισε πάρα πολύ η δεκαετία 30 με 40 ψυχολογικά»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Σκορσέζε

Αγανάκτηση Σίσσυς Χρηστίδου με δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου – «Είναι προσβλητικό» (Video)

