LIFESTYLE

09.03.2026 09:00

Στόχος πυροβολισμών η έπαυλη της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς – Συνελήφθη 30χρονη

09.03.2026 09:00
rihanna-new

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια άγνωστη γυναίκα άρχισε να πυροβολεί στην οικία της της Rihanna τη στιγμή που, μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια ήταν μέσα.

Σύμφωνα τα αμερικανικά μέσα, μια από τις σφαίρες διαπέρασε τον τοίχο του σπιτιού της, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί η τραγουδίστρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η γυναίκα που άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της, συνελήφθη αφού είχε πυροβολήσει πολλές φορές προς την έπαυλη της τραγουδίστριας.

Οι Los Angeles Times ανέφεραν συγκεκριμένα ότι «περίπου δέκα πυροβολισμοί» φέρεται να προήλθαν από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο απέναντι από την πύλη της πολυτελούς έπαυλης, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 τοπική ώρα την Κυριακή (20:21 ώρα Ελλάδας).

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky, 37 ετών, και τα τρία παιδιά τους: ο ΡΖΑ, τριών ετών, ο Ράιοτ, δύο ετών, και ο Ρόκι, πέντε μηνών.

Οι Αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και πλέον, γίνεται έρευνα, ώστε να εξακριβωθούν τα κίνητρα της δράστιδος.

