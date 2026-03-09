search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 08:52
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 08:29

Μαρία Σολωμού: «Μου στοίχισε πάρα πολύ η δεκαετία 30 με 40 ψυχολογικά»

09.03.2026 08:29
maria-solomou-new

Με αφορμή τη νέα θεατρική της σύμπραξη με τον Νίκο Μουτσινά, η Μαρία Σολωμού μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life, η ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στην προσωπική της ζωή και στο κεφάλαιο του έρωτα, αποκαλύπτοντας πως πιέστηκε πάρα πολύ ψυχολογικά τα προηγούμενα χρόνια.

«Πολύ ωραίο το κεφάλαιο “έρωτας”. Ναι, το έχω δηλώσει. Στον covid, επειδή δεν ξέραμε τι και πώς, ο μικρός τότε έμενε στον μπαμπά του και τον έβλεπα με facetime. Σε αυτή τη μοναξιά που είχα στο σπίτι με τον εαυτό μου συνειδητοποίησα ότι περνάω πάρα πολύ ωραία μόνη μου. Πάντα είχα μια μενταλιτέ ελευθερίας. Όλη τη ζωή μου ήμουν σε σχέσεις, αλλά η μενταλιτέ μου ήταν να είμαι ελεύθερη. Το είχα αυτό πάρα πολύ έντονα και κοιτούσα να μην καταπιέζομαι. Το single state από μια ηλικία και μετά είναι σοβαρή επιλογή.  Αυτά που λένε “μεγάλωσες, έναν σύντροφο”… Γιατί, ρε παιδιά; Έχω δυσκολέψει και πάρα πολύ, δεν θα αντέξει και κανείς δίπλα μου νομίζω» τόνισε.

«Μου έκαναν μια ερώτηση, “τι θα συμβούλευες τον μικρό σου εαυτό, αν εμφανιζόταν η Μαρία των 20;” και είπα “τίποτα”. Η Μαρία των 20 θα έπρεπε να μου ρίξει τρία φάσκελα και να μου πει “που πήγαν 15 χρόνια από τη ζωή σου που καμωνόσουν την κανονική;”. Οπότε, εδώ και αρκετά χρόνια, προσπαθώ να βρω τη Μαρία των 20 και να βρω όση ανεμελιά μπορώ και να συνδυάσω τα πράγματα, ώστε να περνάω καλά. Δεν γίνεται μόνο να δουλεύουμε, δεν γίνεται μόνο να πληρώνουμε, να έχουμε μόνο υποχρεώσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να ζήσεις και τη ζωή με όποιο κόστος. Εμένα μου στοίχισε πάρα πολύ η δεκαετία 30 με 40 ψυχολογικά. Ήμουν 100 χρονών. Μου λένε “είσαι ίδια από τα 30 σου, να μην πω ότι είσαι καλύτερη”. Ναι, γιατί δεν ήμουν τότε καλά. Ήμουν αγχωμένη και πιεσμένη σε πάρα πολλά κουτάκια και αυτό έβγαινε και εξωτερικά»

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

