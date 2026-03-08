search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 18:05
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 17:20

Ξέσπασμα Αυγούστου Κορτώ: «Όσο και να εξακοντίζετε την ασχήμια της ψυχής σας, δεν μου κλέβει στάλα δύναμης»

08.03.2026 17:20
augoustos-korto (1)

Με ανάρτηση του στο Facebook κάνει γνωστή την αγανάκτηση του ο ποιητής Αύγουστος Κορτώ για τα ομοφοβικά σχόλια που δέχθηκε για την επέτειο του γάμου του με τον σύζυγο του.

Η ανάρτηση:

Χυδαία ομοφοβικά σχόλια στη φωτογραφία για την επέτειο του γάμου μου; Κανένα πρόβλημα – το μπλοκ είναι απλό.

Αλλά να ξέρετε, καθίκια: θα συνεχίσω να παλεύω για την αγάπη, την ομορφιά, την ισότητα και την ευτυχία, σε πείσμα της πρωτόγονης φύσης σας, με την ελπίδα να δίνω θάρρος στα παιδιά που θέλετε να καταστρέψετε, για να μοιράζονται τη δυστυχία σας. Όσο και να την εξακοντίζετε, η ασχήμια της ψυχής σας δεν μου κλέβει στάλα δύναμης.

Κι όταν πεθάνω, κι όταν πεθάνετε, άλλοι, πολλοί θα συνεχίσουν τον αγώνα. (Μακάρι, ως τότε, να μη χρειάζεται πια αγώνας). Και κανένας – κανένας – δεν θα θυμάται ούτε εσάς, ούτε τη βάρβαρη μοχθηρία σας.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εξομολόγηση για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Μαρκ Άντονι

Lady Gaga: Η απρόσμενη αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Μάικλ Πολάνσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Αγανάκτηση Σίσσυς Χρηστίδου με δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου – «Είναι προσβλητικό» (Video)

petrelaio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Συνεχίζονται οι μετασεισμοί – Παραμένουν χωρίς ρεύμα οικισμοί (video)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Ξέσπασμα Αυγούστου Κορτώ: «Όσο και να εξακοντίζετε την ασχήμια της ψυχής σας, δεν μου κλέβει στάλα δύναμης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη - «Μαύρος καπνός» και αγωνία για την ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 17:57
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Αγανάκτηση Σίσσυς Χρηστίδου με δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου – «Είναι προσβλητικό» (Video)

petrelaio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

1 / 3