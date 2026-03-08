Ξέσπασμα Αυγούστου Κορτώ: «Όσο και να εξακοντίζετε την ασχήμια της ψυχής σας, δεν μου κλέβει στάλα δύναμης»

Με ανάρτηση του στο Facebook κάνει γνωστή την αγανάκτηση του ο ποιητής Αύγουστος Κορτώ για τα ομοφοβικά σχόλια που δέχθηκε για την επέτειο του γάμου του με τον σύζυγο του.

Η ανάρτηση:

Χυδαία ομοφοβικά σχόλια στη φωτογραφία για την επέτειο του γάμου μου; Κανένα πρόβλημα – το μπλοκ είναι απλό.

Αλλά να ξέρετε, καθίκια: θα συνεχίσω να παλεύω για την αγάπη, την ομορφιά, την ισότητα και την ευτυχία, σε πείσμα της πρωτόγονης φύσης σας, με την ελπίδα να δίνω θάρρος στα παιδιά που θέλετε να καταστρέψετε, για να μοιράζονται τη δυστυχία σας. Όσο και να την εξακοντίζετε, η ασχήμια της ψυχής σας δεν μου κλέβει στάλα δύναμης.

Κι όταν πεθάνω, κι όταν πεθάνετε, άλλοι, πολλοί θα συνεχίσουν τον αγώνα. (Μακάρι, ως τότε, να μη χρειάζεται πια αγώνας). Και κανένας – κανένας – δεν θα θυμάται ούτε εσάς, ούτε τη βάρβαρη μοχθηρία σας.

