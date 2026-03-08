search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 10:57

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εξομολόγηση για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Μαρκ Άντονι

08.03.2026 10:57
lopez-new

Για τους χωρισμούς της μίλησε ανοιχτά η Jennifer Lopez και συγκεκριμένα για το διαζύγιο της από τον Μαρκ Άντονι.

Η τραγουδίστρια, που έχει δύο 18χρονα δίδυμα παιδιά, τον Μαξ και την Έμμε, με τον τραγουδιστή μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν να ξεπεράσει το διαζύγιό τους το 2014, μετά από 10 χρόνια γάμου.

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, άρχισα να γίνομαι πραγματικά καλή σε αυτό», αστειεύτηκε αρχικά η Λόπεζ κατά τη διάρκεια της παράστασής της στο Λας Βέγκας την Παρασκευή. «Σοβαρά, δεν είναι αστείο», συνέχισε η λατίνα τραγουδίστρια πριν εξηγήσει ότι «ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδος».

«Ήμουν πραγματικά έτοιμη να τα παρατήσω όλα. Ήμουν μια ανύπαντρη μητέρα με δύο τρίχρονα δίδυμα και τηλεφώνησα σε μια από τις μέντορές μου. Το όνομά της ήταν Louise Hay. Μερικοί από εσάς ίσως γνωρίζετε ποια ήταν. Έχει πεθάνει», συνέχισε η JLo.

Η συγγραφέας αυτοβοήθειας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθοδηγήσει τη Jennifer Lopez στις δύσκολες στιγμές.

«Μου είπε: “Jennifer, είσαι χορεύτρια, σωστά;”. Είπα: “Ναι, είμαι.” Και εκείνη είπε: “Όταν μαθαίνεις έναν χορό και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;” Είπα: “Συνεχίζω μέχρι να τα κάνω σωστά.” Και εκείνη είπε: “Σωστά, Jennifer. Συνέχισε πάντα να χορεύεις.”», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Και εύχομαι το ίδιο για όλους σας: ό,τι και αν σας φέρει η ζωή, να χορεύετε, να χορεύετε και να χορεύετε ξανά και ξανά και ξανά. Σας αγαπώ τόσο πολύ!».

Διαβάστε επίσης:

Lady Gaga: Η απρόσμενη αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Μάικλ Πολάνσκι

Βούλγαρη για Σκορδά: «Προσφέρθηκα να την καλύψω αν θέλει να λείψει κάποιες μέρες μετά τον γάμο»

«Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας»: Το αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα στον Χρήστο Βαλαβανίδη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

mitsotakis koulis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Θα παρέμβουμε σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας – Ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας γύρω από την Κύπρο

imimarathonios (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Διαγωνιζόμενος έτρεξε με μωρό, άλλος μαζί με τον σκύλο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης - Συμφωνία στο Ιράν για τον νέο ανώτατο ηγέτη, όλες οι εξελίξεις

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:01
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

1 / 3