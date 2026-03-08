Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» παραχώρησε ο Κώστας Αποστολάκης, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι».

Τον γνωστό ηθοποιό συνάντησε ο δημοσιογράφος Σπύρος-Ραφαήλ Κεραμίδας, με τη συζήτηση να κινείται γύρω από την πορεία του στην υποκριτική, την προσωπική του πίστη στον Θεό αλλά και τις κοινωνικές συζητήσεις που συχνά προκαλούνται στον δημόσιο διάλογο, όπως η επιλογή μίας μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» σε νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».

Ο Κώστας Αποστολάκης μίλησε αρχικά για τις επιλογές που έχει κάνει στην καριέρα του, παραδεχόμενος ότι δεν τον ενδιέφερε πάντα το αν μία δουλειά θεωρείται «ποιοτική» ή όχι, αλλά το να περνά καλά μέσα από τη δουλειά του.

«Δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που έχουν κάνει καριέρα με τα “όχι” αλλά ούτε και από εκείνους που έχουν πει τα περισσότερα “ναι”. Εμένα μου άρεσε να περνάω ωραία. Έχω κάνει πολλές μη ποιοτικές δουλειές, αρκετές. Τι σημαίνει όμως “μη ποιοτικό”;», παραδέχεται ο Κώστας Αποστολάκης και συμπληρώνει στον συλλογισμό του:

«Δηλαδή μπορεί έναν καλλιτέχνη να μην τον αποδέχονται, αλλά να γεμίζει τα θέατρα. Ξέρεις, πρέπει να ‘μαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που ό,τι είναι για πολύ γέλιο, αποκλείεται να έχει ποιότητα. Πρέπει κάτι για να έχει ποιότητα ή να κλαίω ή να μπω στην κατάθλιψη ή να πάω στον ψυχολόγο».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τη νέα κινηματογραφική εκδοχή της «Οδύσσειας» και την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης», ο ηθοποιός τοποθετήθηκε με τον δικό του τρόπο.

«Θα σου πω μια φράση που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Όλοι οι άνθρωποι εξ ενός αίματος». Δεν υπάρχουν μαύροι, άσπροι, δούλοι, ελεύθεροι, πλούσιοι, φτωχοί. Πόσοι απ’ αυτούς που βλέπουμε εδώ πέρα τώρα γύρω μας είναι Έλληνες απ’ τους αρχαίους Έλληνες; Μην τρελαθούμε ξαφνικά. Όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται από πού προήλθαμε. Κανέναν δεν τον ενδιαφέρει, αφού εκεί που πηγαίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι όταν πεθάνουμε ξεκινάνε όλα».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Κώστας Αποστολάκης μίλησε για τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη θρησκεία και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε ο ίδιος τη σύνδεσή του με την πίστη.

«Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς. Τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, όλοι οι λαοί θάβανε τους νεκρούς. Τώρα εμείς θέλουμε να τους καίμε. Και πρόσεξε, πάλι υπάρχει ο διαβολάκος εδώ, “είναι θέμα υγιεινής”».

Ο ίδιος περιέγραψε μάλιστα και μια έντονη προσωπική εμπειρία που, όπως είπε, σημάδεψε τη ζωή του. «Ο Χριστός με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα, σ’ ένα μεταβατικό στάδιο που είχε κουραστεί η ψυχή μου, που μάλλον εγώ Τον κάλεσα. Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω τον σταυρό μου στον δρόμο και να με κοιτάξουν περίεργα. Όπως επίσης, με ρωτήσανε πάρα πολλοί «Πού έχεις μπλέξει;» ή «Τι έχεις πάθει;». Και εγώ το ίδιο θα ρώταγα προ Χριστού.

Μα δεν καταλαβαίνει ο άλλος, αν δεν λάβεις επίγνωση αληθείας από ψηλά, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι σου συνέβη; Γιατί αυτά είναι ανεξήγητα. Και ευτυχώς που είναι ανεξήγητα, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να τα πάρει να τα κάνει πατσαβούρι στο χέρι του.

Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι αυτό μες στο σπίτι μου, όταν ήρθε ο Χριστός σε μένα όταν Τον κάλεσα. Και ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά από 20 λεπτά κλάμα έτσι; Αλλά ξέρεις τι πιστεύουν; Ότι οι άνθρωποι του Χριστού πλέον είναι μικρούληδες, κακομοίρούληδες. Όχι! Είναι κανονικοί άνθρωποι. Πράττουν, ενεργούν, δουλεύουν, σκέπτονται, μιλούν.

Ο κόσμος νομίζει ότι είναι “πυροβολημένοι”, “βαρεμένοι”, ότι έχουν κάποιο πρόβλημα από πριν. Θα δώσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δικαιολογία ο εαυτός σου, προκειμένου να μην καταργήσεις τον εγωισμό σου και την υπερηφάνεια σου».

