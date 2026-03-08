Αγανάκτηση Σίσσυς Χρηστίδου με δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου – «Είναι προσβλητικό» (Video)

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Μπακοδήμου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να σχολιάζει το θέμα μέσα από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, το πρωί του Σαββάτου (8/3).

Οι τοποθετήσεις της παρουσιάστριας σχετικά με τις σχέσεις και την οικογένεια άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων στα τηλεοπτικά πάνελ. Αφορμή στάθηκε η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε αν δέχεται φλερτ, λέγοντας: «Ναι, αλλά είναι ή πολύ μικροί ή παντρεμένοι. 35 είναι πολύ μικρός για εμένα. Θέλω να είναι γύρω στα 50 κάτι να μη του φαίνεται όμως. Θέλω να έχει παιδιά, αυτό που έλεγε η Σολωμού δεν είχε άδικο ότι αν ένας 50αρης δεν έχει κάνει παιδιά κάτι δεν πάει καλά. Να έχει κάνει τον κύκλο της ζωής του».

Το θέμα σχολιάστηκε και στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με την άποψη αυτή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και η Μαρία Σολωμού, όταν το είπε αυτό, το εξήγησε στην πορεία, ενώ η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται τώρα να πει πως το είπε μία χαρά, ότι όποιος δεν έχει κάνει οικογένεια στα πενήντα του χρόνια είναι προβληματικός. Δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτό μπορεί να ειπωθεί χωρίς να υπολογίσεις πόσους ανθρώπους προσβάλλεις. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό και σεξιστικό. Το ότι δεν έχει ένας άνθρωπος οικογένεια, σημαίνει ότι δεν έχει ένας άνδρας το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές που θέλει; Είναι προβληματικός αν δεν επιθυμεί οικογένεια; Δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα από το να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις και να το ακολουθείς. Πιο τίμιο είναι να μην πάρεις κανέναν στον λαιμό σου. Συγχύστηκα!».

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασμα Αυγούστου Κορτώ: «Όσο και να εξακοντίζετε την ασχήμια της ψυχής σας, δεν μου κλέβει στάλα δύναμης»

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εξομολόγηση για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Μαρκ Άντονι