Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Σκορσέζε

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρεντ Χάρις.

First look at Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence filming Martin Scorsese’s ‘WHAT HAPPENS AT NIGHT’ https://t.co/vyFe8Uhbxh March 5, 2026

Τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Πράγα. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Πίτερ Κάμερον που κυκλοφόρησε το 2020, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ. Ο Ντι Κάπριο υποδύεται «έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη μαζί με τη σύζυγό του, Isabel, με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού.

The entire cast of Martin Scorsese's new film, 'What Happens at Night,' is in Prague. Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence have already been spotted on set, plus Mads Mikkelsen, seen here in a photo at a burger joint, who will soon join DiCaprio and Lawrence. pic.twitter.com/smIsX8TCZD — Art Hits Hard (@nightwriter22) March 6, 2026

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διακρίνεται με πυκνό μουστάκι, ενώ φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί προσθετικό για τη δημιουργία μεγαλύτερης κοιλιάς και διπλοσάγονου.

Στο έργο, ο ήρωας περιγράφεται ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ταλαιπωρημένος από το ταξίδι που αναλώνεται στην παρατήρηση των αλλόκοτων λεπτομερειών του περιβάλλοντός του. Ως ορθολογιστής και σκεπτικιστής, επιχειρεί διαρκώς να ερμηνεύει τα παράδοξα συμβάντα μέσω της λογικής, ακόμη και όταν αυτά αποκτούν μια σουρεαλιστική και ίσως ακόμη και υπερφυσική χροιά. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, η επαφή του με την πραγματικότητα αρχίζει να κλονίζεται επικίνδυνα.

Η παραγωγή ανήκει στην Apple Original Films σε συνεργασία με τη Studiocanal. Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν σε διάφορες τοποθεσίες της Πράγας ενώ αναμένονται να ολοκληρωθούν στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιριού. Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας η Apple στοχεύει στην κυκλοφορία της ταινίας εντός του 2027, όπως αναφέρει το World of Reel.

