search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:01
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 19:24

Ριάνα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που πυροβολούσε έξω από το σπίτι της

09.03.2026 19:24
rianna 77- new

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που άνοιξε πυρ έξω το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ η εγγύηση που ορίστηκε από τις δικαστικές αρχές υπερβαίνει τα 10 εκατ. δολάρια.

Η 35χρονη άνοιξε πυρ κατά της οικίας της τραγουδίστριας ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα. Η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ταυτοποίησε την ύποπτη ως Ivanna Lisette Ortiz, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με εγγύηση 10.225.000 δολάρια.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:20 τοπική ώρα, όταν η Ortiz φέρεται να πυροβόλησε κατά του σπιτιού της Ριάνα και του ASAP Rocky στη γειτονιά Beverly Crest. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί ήταν συνεχείς, με ορισμένες σφαίρες να χτυπούν την πύλη και πιθανώς την είσοδο της οικίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ύποπτη επέστρεψε στο όχημά της, ένα λευκό Tesla, και κινήθηκε βόρεια κατά μήκος της Coldwater Canyon Avenue προς την περιοχή San Fernando Valley. Μονάδα του LAPD εντόπισε και ακολούθησε το όχημα,  συλλαμβάνοντας τη γυναίκα περίπου 30 λεπτά μετά την αναφορά του περιστατικού. Παράλληλα αναφέρεται ότι στο αυτοκίνητό της βρέθηκε όπλο.

Σημειώνεται, ότι η Ριάνα βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της και τα τρία τους παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι κατά τη στιγμή των πυροβολισμών.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Καινούργιου για Έλενα Χριστοπούλου: «Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο – Επικίνδυνες δηλώσεις» (Video)

Έξαλλος ο Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι – Τους πέταξε μπουκάλι με νερό (Video)

Χρήστος Βαλαβανίδης: Συγκινεί η σύζυγός του – «Βασανίστηκε πολύ, κανείς δεν είναι εδώ για να υποστεί αυτό που περνάω» (Video)



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maximou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Σχέδιο για πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, στο τραπέζι και το fuel pass

iran-234254
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ, ισραηλινό χτύπημα σε βάση των Φρουρών – Live οι εξελίξεις

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Επταήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την διπλή πρωτιά του Σαββατοκύριακου (7,8/3)

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Άλμα 2,5% για ΝΔ εν μέσω πολέμου και επιστροφή της σταθερότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:01
maximou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Σχέδιο για πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, στο τραπέζι και το fuel pass

iran-234254
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ, ισραηλινό χτύπημα σε βάση των Φρουρών – Live οι εξελίξεις

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

1 / 3