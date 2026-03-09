Ριάνα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που πυροβολούσε έξω από το σπίτι της

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που άνοιξε πυρ έξω το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ η εγγύηση που ορίστηκε από τις δικαστικές αρχές υπερβαίνει τα 10 εκατ. δολάρια.



Η 35χρονη άνοιξε πυρ κατά της οικίας της τραγουδίστριας ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα. Η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ταυτοποίησε την ύποπτη ως Ivanna Lisette Ortiz, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με εγγύηση 10.225.000 δολάρια.

UPDATE: The LAPD has identified the suspect who allegedly shot at Rihanna's Beverly Hills home as 35-year-old Ivana Lisette Ortiz.



She has been booked for attempted murder with bail set at over $10 million. https://t.co/APfDH3cXCH March 9, 2026





Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:20 τοπική ώρα, όταν η Ortiz φέρεται να πυροβόλησε κατά του σπιτιού της Ριάνα και του ASAP Rocky στη γειτονιά Beverly Crest. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί ήταν συνεχείς, με ορισμένες σφαίρες να χτυπούν την πύλη και πιθανώς την είσοδο της οικίας.

🚨🔫 Shots fired at Rihanna’s California mansion — one bullet reportedly penetrated a wall.



LA police confirm she was home; it’s unclear if A$AP Rocky or their children were inside. ⚠️

pic.twitter.com/qgD1caY0qy — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) March 9, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ύποπτη επέστρεψε στο όχημά της, ένα λευκό Tesla, και κινήθηκε βόρεια κατά μήκος της Coldwater Canyon Avenue προς την περιοχή San Fernando Valley. Μονάδα του LAPD εντόπισε και ακολούθησε το όχημα, συλλαμβάνοντας τη γυναίκα περίπου 30 λεπτά μετά την αναφορά του περιστατικού. Παράλληλα αναφέρεται ότι στο αυτοκίνητό της βρέθηκε όπλο.

Σημειώνεται, ότι η Ριάνα βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της και τα τρία τους παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι κατά τη στιγμή των πυροβολισμών.

