Ριάνα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που πυροβολούσε έξω από το σπίτι της

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που άνοιξε πυρ έξω το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ η εγγύηση που ορίστηκε από τις δικαστικές αρχές υπερβαίνει τα 10 εκατ. δολάρια.
Η 35χρονη άνοιξε πυρ κατά της οικίας της τραγουδίστριας ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα. Η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ταυτοποίησε την ύποπτη ως Ivanna Lisette Ortiz, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με εγγύηση 10.225.000 δολάρια.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:20 τοπική ώρα, όταν η Ortiz φέρεται να πυροβόλησε κατά του σπιτιού της Ριάνα και του ASAP Rocky στη γειτονιά Beverly Crest. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί ήταν συνεχείς, με ορισμένες σφαίρες να χτυπούν την πύλη και πιθανώς την είσοδο της οικίας.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η ύποπτη επέστρεψε στο όχημά της, ένα λευκό Tesla, και κινήθηκε βόρεια κατά μήκος της Coldwater Canyon Avenue προς την περιοχή San Fernando Valley. Μονάδα του LAPD εντόπισε και ακολούθησε το όχημα, συλλαμβάνοντας τη γυναίκα περίπου 30 λεπτά μετά την αναφορά του περιστατικού. Παράλληλα αναφέρεται ότι στο αυτοκίνητό της βρέθηκε όπλο.
Σημειώνεται, ότι η Ριάνα βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της και τα τρία τους παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι κατά τη στιγμή των πυροβολισμών.
