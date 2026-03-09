search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:45
09.03.2026 12:59

Χρήστος Βαλαβανίδης: Συγκινεί η σύζυγός του – «Βασανίστηκε πολύ, κανείς δεν είναι εδώ για να υποστεί αυτό που περνάω» (Video)

09.03.2026 12:59
Για το τεράστιο κενό που άφησε στη ζωή της η απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη μίλησε η σύζυγος του ηθοποιού, η οποία τόνισε ότι πέρασε μαζί του 54 χρόνια, θαυμάζοντάς τον όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά για το ήθος και τον χαρακτήρα του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Ασπασία Κράλλη αναφέρθηκε στις τελευταίες μέρες του αγαπημένου καλλιτέχνη, επισημαίνοντας ότι βασανίστηκε πολύ.

«Ήμασταν 54 χρόνια μαζί, δεμένοι, φίλοι πολύ. Φοβερό ταλέντο, ποιητής φοβερός. Μεγάλη απώλεια για μένα. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, παρόλο που έχει γεμίσει θρηνωδίες το Facebook και όλα τα social. Όμως στο σπίτι μου μόνη μου… Για εμένα ήταν ο φίλος μου. Από τη Δραματική Σχολή ήμασταν μαζί… Ήταν υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, ταλαντούχος και γι’ αυτό τον ερωτεύτηκα, όχι για το ύψος του. Πάρα πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, εξαιρετικά γενναιόδωρος. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Μου κοστίζει απίστευτα η απώλειά του. Των συναδέλφων είναι μεγάλη θρηνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ. Δεν έγινε ποτέ αυλή κανενός. Δεν έκλεψε ποτέ κανέναν. Δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν για να ανέβει. Ό, τι έγινε, το έκανε με το ταλέντο του. Έγινε περιζήτητος. Δεν τηλεφώνησε ποτέ για δουλειά, μόνο τηλεφωνήματα δεχόταν για δουλειά» τόνισε.

«Έφυγε στο νοσοκομείο, βασανίστηκε πολύ»

«Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πολύ και αγαπιόμασταν και θα τιμήσουμε την αποχώρησή του στη Ριτσώνα, την Τετάρτη στις 12:30Βασανίστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο, πάρα πολύ. Και αυτό συζητάμε με την κόρη μου τώρα, τουλάχιστον να βασανιζόταν αλλά να ζούσε, αλλά βασανίστηκε και δεν έζησε και μας πληγώνει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τι υπάρχει μετά θάνατον, εύχομαι να εισπράττει όλη αυτή την αγάπη που είχε, αν υπάρχει κάτι μετά θάνατον. Στο νοσοκομείο έφυγε με ανακοπή καρδιάς. Ήταν 55 μέρες στο νοσοκομείο. Έλεγε ότι θα κάθεται σε μία καρέκλα κοντά στη θάλασσα και θα μας βλέπει εμάς να κολυμπάμε, την κόρη του και εμένα και τον σύντροφο της κόρης του. Ο τελευταίος του αποχαιρετισμός…» πρόσθεσε συγκινημένη.

