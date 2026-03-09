search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 12:18

Χάρης Ρώμας: «Βολές» κατά γνωστού σκηνοθέτη – «Εμφανίζεται σαν ιερή αγελάδα και ό,τι τσιτάτο πει, είναι ξαφνικά θέσφατο» (Video)

09.03.2026 12:18
romas-new

Για την τοξικότητα που κυριαρχεί στα social media αλλά και την ευκολία με την οποία εκφράζονται βίαιες απόψεις στις μέρες μας, μίλησε ο Χάρης Ρώμας ο οποίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ξέσπασε, κάνοντας λόγο για βία και χυδαιότητα.

«Έχει ανοίξει αυτός ο βόθρος στα social media, που ο καθένας βγαίνει και το απωθημένο του τελικά το εκφράζει με έναν τρόπο που αγγίζει τη χυδαιότητα. Και γίνεται πάρα πολύ συχνά, το ξέρουμε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία στα σχολεία ή γιατί οι γυναικοκτονίες είναι περισσότερες. Μα γιατί ο δημόσιος λόγος βρίθει από βία. Και μέσω των social η βία είναι κορυφαία», είπε αρχικά ηθοποιός και σεναριογράφος ρίχνοντας, κατόπιν, βολές κατά γνωστού σκηνοθέτη που κατά καιρούς απασχολεί με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

«Αυτό θα πουλήσει στον κόσμο. Αυτός που δημιουργεί ένα target group, που τον θαυμάζει γιατί έχει υποτίθεται πύρινο λόγο και κατακρίνει και με ευκολία λέει ας πούμε… Βλέπω σκηνοθέτη -θα σου πω μετά το όνομα, δεν θέλω να το αναμοχλεύσω έτσι δημόσια με ονόματα- που βγαίνει σαν ιερή αγελάδα, που είναι και πλούσιος πολύ και είναι καλός, πολύ καλός σκηνοθέτης και βγαίνει και λέει ό,τι τσιτάτο πει είναι ξαφνικά θέσφατο» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύπτει δημοσίως σε ποιον αναφέρεται.

«Και τα τσιτάτα τι είναι; Απλοϊκά του τύπου “και οι 300 της Βουλής θα έπρεπε να ντρέπονται”. Όχι αυτοί που γράφουν τα ονόματα των θανόντων απ’ έξω. Τι θα πει αυτό “οι 300 της Βουλής θα ‘πρεπε να ντρέπονται”;» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η οργή πουλάει…

«Αυτή η οργή πουλάει. Κι αποκτάνε οι άνθρωποι αυτοί που βγαίνουν με οργή προς τα έξω -δεν ξέρουμε τώρα μια βουλευτή, βουλευτίνα επικρατείας που βγαίνει με οργή για τα πάντα; Κριτικάρει τα πάντα. Δικαίωμά της. Δεν ψηφίστηκε καν. Δικαίωμά της δηλαδή, αλλά ξέρεις δεν μπορείς να αφορίζεις τον άλλον με αυτόν τον τρόπο όταν σου λέει “εγώ έχω διαφορετική άποψη”. Και δεν είσαι βολεψάκιας, επειδή έχεις διαφορετική άποψη», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας για το ταξίδι του στη Βουδαπέστη – «Το βράδυ είναι μαγική, την ημέρα φαίνονται τα προβλήματα του κομμουνισμού» (Video)

Νίκος Καρβέλας: «Οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες χρησιμοποιούν τη γυναίκα για να υπάρχουν» (Video)

Στόχος πυροβολισμών η έπαυλη της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς – Συνελήφθη 30χρονη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
von-der-leien
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

cyprus_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

halfnote_adv
ADVERTORIAL

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

theodorakis new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, είμαι ολομόναχος

kran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στο εδώλιο δήμαρχος και στελέχη της κοινότητας για την φονική πυρκαγιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:51
von-der-leien
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

cyprus_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

halfnote_adv
ADVERTORIAL

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

1 / 3