Χάρης Ρώμας: «Βολές» κατά γνωστού σκηνοθέτη – «Εμφανίζεται σαν ιερή αγελάδα και ό,τι τσιτάτο πει, είναι ξαφνικά θέσφατο» (Video)

Για την τοξικότητα που κυριαρχεί στα social media αλλά και την ευκολία με την οποία εκφράζονται βίαιες απόψεις στις μέρες μας, μίλησε ο Χάρης Ρώμας ο οποίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ξέσπασε, κάνοντας λόγο για βία και χυδαιότητα.

«Έχει ανοίξει αυτός ο βόθρος στα social media, που ο καθένας βγαίνει και το απωθημένο του τελικά το εκφράζει με έναν τρόπο που αγγίζει τη χυδαιότητα. Και γίνεται πάρα πολύ συχνά, το ξέρουμε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία στα σχολεία ή γιατί οι γυναικοκτονίες είναι περισσότερες. Μα γιατί ο δημόσιος λόγος βρίθει από βία. Και μέσω των social η βία είναι κορυφαία», είπε αρχικά ηθοποιός και σεναριογράφος ρίχνοντας, κατόπιν, βολές κατά γνωστού σκηνοθέτη που κατά καιρούς απασχολεί με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

«Αυτό θα πουλήσει στον κόσμο. Αυτός που δημιουργεί ένα target group, που τον θαυμάζει γιατί έχει υποτίθεται πύρινο λόγο και κατακρίνει και με ευκολία λέει ας πούμε… Βλέπω σκηνοθέτη -θα σου πω μετά το όνομα, δεν θέλω να το αναμοχλεύσω έτσι δημόσια με ονόματα- που βγαίνει σαν ιερή αγελάδα, που είναι και πλούσιος πολύ και είναι καλός, πολύ καλός σκηνοθέτης και βγαίνει και λέει ό,τι τσιτάτο πει είναι ξαφνικά θέσφατο» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύπτει δημοσίως σε ποιον αναφέρεται.

«Και τα τσιτάτα τι είναι; Απλοϊκά του τύπου “και οι 300 της Βουλής θα έπρεπε να ντρέπονται”. Όχι αυτοί που γράφουν τα ονόματα των θανόντων απ’ έξω. Τι θα πει αυτό “οι 300 της Βουλής θα ‘πρεπε να ντρέπονται”;» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η οργή πουλάει…

«Αυτή η οργή πουλάει. Κι αποκτάνε οι άνθρωποι αυτοί που βγαίνουν με οργή προς τα έξω -δεν ξέρουμε τώρα μια βουλευτή, βουλευτίνα επικρατείας που βγαίνει με οργή για τα πάντα; Κριτικάρει τα πάντα. Δικαίωμά της. Δεν ψηφίστηκε καν. Δικαίωμά της δηλαδή, αλλά ξέρεις δεν μπορείς να αφορίζεις τον άλλον με αυτόν τον τρόπο όταν σου λέει “εγώ έχω διαφορετική άποψη”. Και δεν είσαι βολεψάκιας, επειδή έχεις διαφορετική άποψη», τόνισε.

