Λιάγκας για το ταξίδι του στη Βουδαπέστη – «Το βράδυ είναι μαγική, την ημέρα φαίνονται τα προβλήματα του κομμουνισμού» (Video)

Δεν ενθουσιάστηκε ο Γιώργος Λιάγκας από τη Βουδαπέστη όπου ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε στους συνεργάτες του στο Πρωινό, ο παρουσιαστής πέρασε πολύ όμορφα, ωστόσο, όπως τόνισε πρόκειται για ένα μέρος που εύκολα βαριέται κάποιος.

«Αν και το βράδυ είναι μαγική, την ημέρα φαίνονται τα προβλήματα του κομμουνισμού» είπε στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για μια πόλη παρατημένη…

«Μια παραμυθένια πόλη η Βουδαπέστη. Όμως, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι λίγο βαρετή. Δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Κοίτα, από όπου έχει περάσει ο κομμουνισμός και δεν έχει εκδυτικοποιηθεί πάρα πάρα πολύ το πράγμα, είναι λίγο παρατημένα. Είναι μια πόλη λίγο παρατημένη. Το κομμάτι του κέντρου που είναι οι ωραίες οι γέφυρες και τα κάστρα και η Βουλή, που λένε ότι είναι το ωραιότερο κτίριο στην Ευρώπη. Πραγματικά είναι πανέμορφο. Είναι όμως μια πόλη που τη γυρίζεις σε τρεις-τέσσερις ώρες. Και σας λέω και πολύ, περπατώντας όλο, τρεις-τέσσερις ώρες. Αυτό. Κάνεις και μια βόλτα με το πλοίο… Το φαγητό είναι μέτριο, είμαστε και καλομαθημένοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν σας λέω, είναι πανέμορφη… Δηλαδή το κέντρο είναι απ’ τα πιο όμορφα που έχω δει. Αλλά… βαρετά. Κατά τα λοιπά. Δηλαδή να πάτε ένα Σαββατοκύριακο θα σας το σύστηνα. Και για αυτούς που δεν σιχαίνονται… εγώ είμαι σιχασιάρης το ξέρετε, παρότι πήγα… έχει τρία-τέσσερα πολύ μεγάλα ιαματικά νερά… ιαματικά λουτρά που πάει εκεί με χιλιάδες κόσμου… Όχι με χιλιάδες, με εκατομμύρια κόσμου και μετά βγαίνεις, και παρακαλάς να μην έχεις κολλήσει τίποτα. Αυτά. Το βράδυ είναι μαγική. Το βράδυ. Την ημέρα φαίνονται τα προβλήματα του κομμουνισμού. Ε τι να κάνω τώρα, ψέματα να πω;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, ο Γιώργος Λιάγκας αποχώρησε μισή ώρα νωρίτερα από την εκπομπή λόγω αυτού του προγραμματισμένου ταξιδιού το οποίο -σύμφωνα με πληροφορίες- έκανε με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

