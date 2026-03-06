search
06.03.2026 14:51

Γιώργος Λιάγκας: Έφυγε από την εκπομπή μισή ώρα νωρίτερα (Video)

Μισή ώρα πριν ολοκληρωθεί το Πρωινό, την Παρασκευή (6/3), ο Γιώργος Λιάγκας αποχώρησε από την εκπομπή.

Όπως εξήγησε στο τηλεοπτικό κοινό, επρόκειτο για κάτι προγραμματισμένο, ωστόσο δεν θέλησε να περάσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. Απευθυνόμενος, δε, στους συνεργάτες του, έδωσε εντολή να γίνει σωστά η κλήρωση της εκπομπής.

«Εγώ να πω κάτι. Επειδή ήταν κανονισμένο να φύγω για μισή ώρα, θα λείψω την επόμενη μισή ώρα της εκπομπής. Το νου σας ρεμάλια, να κάνετε την κλήρωση ωραία να πάει το δώρο σε καλό άνθρωπο» είπε γελώντας, για να περάσει -αμέσως μετά- σε διαφημίσεις.

