Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ

Τη στιγμή που η ισραηλινή αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτίσει πυραυλους και drone που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφος του Ισραήλ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση η ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα οι απογειώσεις αντιαεροπορικών βλημάτων ήταν συνεχής με τις εκρήξεις από την κατάρριψη των εισερχόμενων βλημάτων να καταγράφονται ξεκάθαρα.

«Είναι ακριβώς από πάνω μας, ακούτε τους ήχους από τις εκρήξεις» περιέγραψε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ με τον ουρανό να γεμίζει από τις άσπρες γραμμές που αφήνουν πίσω τους τα αντιαεροπορικά πυρά.

Σημειώνεται ότι η επίθεση που έγινε λίγο μετά τις 10 το πρωί ήταν η πρώτη μετά από 11 ώρες «σιωπής» από την πλευρά του Ιράν.

