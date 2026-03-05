Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

Στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα γιόρτασε τα γενέθλιά της η Δάφνη Μπόκοτα, με την Κατερίνα Καινούργιου και τους συνεργάτες της να της ετοιμάζουν μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Ξαφνικά στο στούντιο «εισέβαλε» ο γιος της κρατώντας μια τούρτα, με την ίδια να μη μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Μαμά και γιος έσβησαν μαζί το κεράκι, καθώς έχουν και οι δυο γενέθλια, με τη Δάφνη Μπόκοτα να ξεσπά σε δάκρυα.

«Δεν το περίμενα!» είπε εμφανώς συγκινημένη.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ιράν και… ξερό ψωμί το βράδυ με ντοκιμαντέρ του BBC και έκτακτη εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελά

Open: Ετοιμάζει «Cinderela Nights» – Στον «αέρα» την Παρασκευή (6/3) μετά το «Real View»

ΣΚΑΪ: Εγκαινιάζει νέα διευρυμένη συνεργασία με τον Σάκη Τανιμανίδη – Αρχή με το «Dragons’ Den»