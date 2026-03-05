search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 13:36

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

05.03.2026 13:36
bokota-ekplixi-new

Στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα γιόρτασε τα γενέθλιά της η Δάφνη Μπόκοτα, με την Κατερίνα Καινούργιου και τους συνεργάτες της να της ετοιμάζουν μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Ξαφνικά στο στούντιο «εισέβαλε» ο γιος της κρατώντας μια τούρτα, με την ίδια να μη μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Μαμά και γιος έσβησαν μαζί το κεράκι, καθώς έχουν και οι δυο γενέθλια, με τη Δάφνη Μπόκοτα να ξεσπά σε δάκρυα.

«Δεν το περίμενα!» είπε εμφανώς συγκινημένη.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ιράν και… ξερό ψωμί το βράδυ με ντοκιμαντέρ του BBC και έκτακτη εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελά

Open: Ετοιμάζει «Cinderela Nights» – Στον «αέρα» την Παρασκευή (6/3) μετά το «Real View»

ΣΚΑΪ: Εγκαινιάζει νέα διευρυμένη συνεργασία με τον Σάκη Τανιμανίδη – Αρχή με το «Dragons’ Den»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

crystal_ryan_0503_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

bokota-ekplixi-new
MEDIA

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:20
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

1 / 3