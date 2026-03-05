ΣΚΑΪ: Ιράν και… ξερό ψωμί το βράδυ με ντοκιμαντέρ του BBC και έκτακτη εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελά

Στις 21:00 το κανάλι του Φαλήρου θα μεταδώσει το ντοκιμαντέρ «Ιράν: Οργή ενάντια στο καθεστώς» του BBC, το οποίο καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια και παρουσιάζει συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που εναντιώθηκαν στο απάνθρωπο θεοκρατικό καθεστώς.

Οι κινηματογραφιστές και οι δημοσιογράφοι του BBC συνομιλούν με τα πρόσωπα που, με κίνδυνο της ζωής τους, αντιστάθηκαν στην καταπίεση και πολλοί από αυτούς πληρώνουν ακόμα τις συνέπειες. Πολιτικοί πρόσφυγες σήμερα, εξόριστοι και αυτοεξόριστοι, επικηρυγμένοι και ερήμην καταδικασμένοι, κάποιοι καθημερινοί άνθρωποι πίστεψαν πως μπορούν να εναντιωθούν στο καθεστώς και να αλλάξουν το σύστημα από μέσα.

Μέσα από τις δικές τους ιστορίες αντίστασης και διαμαρτυρίας θα γνωρίσουμε την πλευρά του Ιράν που συνεχίζει να παλεύει για ελευθερία. Πραγματικές ιστορίες θάρρους και αυταπάρνησης, που δείχνουν ανάγλυφα το σκληρό πρόσωπο ενός απάνθρωπου καθεστώτος.

Στο καπάκι – κι έπειτα από τις προβλεπόμενες διαφημίσεις – , θα αρχίσει (23.10) η έκτακτη εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» στην οποία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνομιλεί με τον Αλέξη Παπαχελά για τις εξελίξεις στον πόλεμο και τη θωράκιση της Κύπρου και σε ζωντανή σύνδεση θα βρίσκεται ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στη διάρκεια της εκπομπής θα πραγματοποιηθούν συνδέσεις με Ισραήλ, ΗΠΑ, Αραβική Χερσόνησο και Τουρκία, και κορυφαίοι αναλυτές και ειδικοί συζητούν για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης, τα περιθώρια ελιγμών στη διπλωματική σκακιέρα και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

