Warner – Paramount: Ο Πρόεδρος Τραμπ αγόρασε κι άλλα ομόλογα Netflix ενώ μαινόταν η «μάχη του Χόλιγουντ»

Τα διαδικαστικά απορρόφησης της Warner Bros Discovery από την Paramount/Skydance προχωρούν, αλλά εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος αιφνιδίασε για μια ακόμη φορά.

Μόλις χθες ενημέρωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αγόρασε ένα ακόμη πακέτο ομολόγων της ιντερνετικής πλατφόρμας οπτικοακουστικούς περιεχομένου. Αυτό συνέβη ενώ μαινόταν η «μάχη του Χόλιγουντ» με επιθετικές προσφορές μεταξύ Netflix και Paramount.

Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν, σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αγόρασε χρέος του Netflix αξίας μεταξύ 600.000 και 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, προσθέτοντας στα ομόλογα του Netflix αξίας 500.000 έως 1 εκατομμυρίου δολαρίων που αγόρασε τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την ανακοίνωση της μεγάλης συμφωνίας του Netflix για την Warner.

Οι αγορές ομολόγων ήταν μόνο δύο από τις δεκάδες αγοραπωλησίες που γνωστοποίησε ο Τραμπ την Τετάρτη(4/3). Το έγγραφο υπογράφηκε από τον ίδιο στις 26 Φεβρουαρίου, όμως οι αγορές πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 20 Ιανουαρίου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δήλωση του στο The Hollywood Reporter αναφέρει πως οι επενδύσεις του Αμερικανού Προέδρου αποσκοπούν στην αναπαραγωγή καθιερωμένων δεικτών και ότι «ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει καμία δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης του χαρτοφυλακίου ή πότε αγοράζονται ή πωλούνται οι επενδύσεις. Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητους διαχειριστές».

Το timing πάντως δημιουργεί μια κάποια ίντριγκα. Διότι το ντιλ Netflix-Warner «ναυάγησε» καθώς ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix Τεντ Σαράντος βρισκόταν στην Ουάσιγκτον για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο και προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ.

Ωστόσο με το που πάτησε το πόδι του στον Λευκό Οίκο ο Σαράντος ενημερώθηκε – κατά μια εκδοχή από την προσωπάρχη της προεδρικής κατοικίας Σούζι Γουάιλς-, ότι η συνάντηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας κωλύματος της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Axios.

Παρατηρητές του οικοσυστήματος των ΜΜΕ των ΗΠΑ έσπευσαν να εικάσουν ότι η συνάντηση του Σαράντος στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη Πέμπτη ώθησε τη Netflix να αποσυρθεί από την «μάχη» διεκδίκησης της Warner Bros. Discovery.

Αλλά η Netflix είχε ήδη αποφασίσει σε εκείνο το σημείο ότι δεν θα αύξανε την προσφορά του, σύμφωνα με δηλώσεις του Σαράντος στο Bloomberg.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Σαράντος τηλεφωνικά αργότερα το βράδυ της ίδιας ημέρας, αφού το Netflix είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν σχεδίαζε να συνεχίσει τις προσφορές, δήλωσε στο Axios μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Σε μια από τις προηγούμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο ανδρών, μέσα στο 2025, ο Τραμπ, όπως υποστηρίζεται, είχε συμβουλεύσει τον Σαράντος να μην προχωρήσει σε οικονομική υπερβολή προκειμένου να εξαγοράσει τη Warner, σύμφωνα με την ίδιο άνθρωπο.

Για την ιστορία, ο Τραμπ διατηρεί σχέση με την Warner, οικονομικής επιπέδου, διότι λαμβάνει ποσά για πνευματικά δικαιώματα από έκτακτες εμφανίσεις του στην ταινία «Δυο βδομάδες προθεσμία» του 2002 και στις τηλεοπτικές κωμικές σειρές «Ξαφνικά η Σούζαν» και «Ο πρίγκιπας του Μπέλερ».

