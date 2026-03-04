search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:44
04.03.2026 13:46

Το είδαμε κι αυτό σε δελτίο ειδήσεων: Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έριξαν άγκυρα στη… Λευκωσία

04.03.2026 13:46
ertnews_super

Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτα. Πλην όμως λάθη συμβαίνουν πάνω στη δουλειά. Πόσω μάλλον στις ειδήσεις της τηλεόρασης όπου οι συνθήκες – και μάλιστα σε ζωντανό πρόγραμμα – είναι εξόχως πιεστικές. Κατανοητό. Υπάρχει όμως κι ένα «αλλά».

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ας πούμε για παράδειγμα, το Λονδίνο, λόγω Τάμεση, έχει λιμάνι. Πηγαινοέρχονται πλοία. Η Λευκωσία όμως, έχει… Τάμεση; Έχουμε χάσει κάτι και δεν το γνωρίζουμε;…

Alpha: Νέος «εφιάλτης» για τον Σάββα στο σημερινό (4/3) «Το σόι σου»

Απλοϊκή ανάλυση για τις αυξήσεις στα καύσιμα προκαλεί το… διαδίκτυο 

Eurovision 2026: Δυο σκαλοπάτια κατέβηκε στα προγνωστικά το «Ferto» και ο Akylas

mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

photo_4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος της «γεωπολιτικής αθωότητας» και το στοίχημα των 1,4 τρισ. ευρώ (photos/video)

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

1 / 3