Το είδαμε κι αυτό σε δελτίο ειδήσεων: Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έριξαν άγκυρα στη… Λευκωσία

Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτα. Πλην όμως λάθη συμβαίνουν πάνω στη δουλειά. Πόσω μάλλον στις ειδήσεις της τηλεόρασης όπου οι συνθήκες – και μάλιστα σε ζωντανό πρόγραμμα – είναι εξόχως πιεστικές. Κατανοητό. Υπάρχει όμως κι ένα «αλλά».

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ας πούμε για παράδειγμα, το Λονδίνο, λόγω Τάμεση, έχει λιμάνι. Πηγαινοέρχονται πλοία. Η Λευκωσία όμως, έχει… Τάμεση; Έχουμε χάσει κάτι και δεν το γνωρίζουμε;…

Διαβάστε επίσης:

Alpha: Νέος «εφιάλτης» για τον Σάββα στο σημερινό (4/3) «Το σόι σου»

Απλοϊκή ανάλυση για τις αυξήσεις στα καύσιμα προκαλεί το… διαδίκτυο

Eurovision 2026: Δυο σκαλοπάτια κατέβηκε στα προγνωστικά το «Ferto» και ο Akylas