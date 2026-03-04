Το είδαμε κι αυτό σε δελτίο ειδήσεων: Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έριξαν άγκυρα στη… Λευκωσία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτα. Πλην όμως λάθη συμβαίνουν πάνω στη δουλειά. Πόσω μάλλον στις ειδήσεις της τηλεόρασης όπου οι συνθήκες – και μάλιστα σε ζωντανό πρόγραμμα – είναι εξόχως πιεστικές. Κατανοητό. Υπάρχει όμως κι ένα «αλλά».
Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ας πούμε για παράδειγμα, το Λονδίνο, λόγω Τάμεση, έχει λιμάνι. Πηγαινοέρχονται πλοία. Η Λευκωσία όμως, έχει… Τάμεση; Έχουμε χάσει κάτι και δεν το γνωρίζουμε;…
