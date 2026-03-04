Απλοϊκή ανάλυση για τις αυξήσεις στα καύσιμα προκαλεί το… διαδίκτυο 

Αναλύσεις του ποδαριού, πίνοντας πρωινό καφέ ή μεταξύ τυριού και αχλαδιού προφανώς και επιτρέπονται. Αλλά όταν εκστομίζονται μέσα από δημόσια τηλεσυχνότητα καλό είναι η γλώσσα να βουτάει κανα δυο φορές στο μυαλό.

Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος της ΕΡΤικής εκπομπής «Συνδέσεις» συζητώντας στο στούντιο για τις οικονομικές συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή μεταξύ των οποίων η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, με την Κατερίνα Δούκα και τον οικονομικό συντάκτη Θοδωρή Βγενή, επικαλούμενος ειδικούς της αγοράς εκτίμησε ότι η τιμή στη βενζίνη να αυξηθεί «άντε το πολύ 10 λεπτά του ευρώ» οπότε δεν θα σωθεί κάποιος αν γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του τώρα.

«Xτες εδώ πέρα συζητάγαμε με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών, τον κύριο Παπαγεωργίου. Εγώ σου λέω, μας είπε ο άνθρωπος, ότι το πολύ, να πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πολύ, ας πούμε, τα 5 λεπτά, δηλαδή τώρα είναι 1.75, να βάζεις από την αμόλυβδη, και θα πάει 1.80€, το πολύ. Εγώ σου λέω ότι πέφτει τελείως έξω. Είναι διπλάσιο από αυτό. Δέκα λεπτά. Άρα έχεις δέκα λεπτά το ευρώ. Κι εγώ σου λέω γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου με 40 λίτρα ένα μικρό αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα πληρώσεις σε ένα γέμισμα 3 – 4 ευρώ παραπάνω αν δεν το βάλεις την άλλη εβδομάδα, αν το βάλεις τώρα. Δηλαδή δεν θα σωθείς με 3 ευρώ», είπε ο Παπαχλιμίτζος προκαλώντας αντιδράσεις σε τηλεθεατές του ΕΡΤNews που εξέφρασαν αντιδράσεις στα σόσιαλ μίντια. Όχι άδικα. Ο Παπαχλιμίτζος έκανε μια απλοϊκή ανάλυση μπακαλίστικης αντίληψης.

Και έδωσε την αίσθηση ότι μάλλον δεν έχει καλή σχέση με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι του είναι άγνωστη η παγια πρακτική αναπροσαρμογής στην τιμή των καυσίμων με ρεφλέξ… Λουκι Λουκ, όταν συμβαίνει κάτι ανώδυνο, ενώ η αποκλιμάκωση γίνεται με ρυθμούς βραδύποδα. Πόσω μάλλον τώρα που μαίνεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή με ανοιχτά τα χρονικά όρια και την κλιμάκωση του.

Το επιχείρημα ότι δεν κάνει διαφορά- δηλαδή δεν κερδίζει κάτι σημαντικό κάποιος- είτε γεμίσει το ρεζερβουάρ του ΙΧ του τώρα είτε σε μια εβδομάδα, εξοικονομώντας τρία ευρώ ήταν άστοχο και άκαιρο. Διότι ακόμα και μια μικρή αύξηση στην τιμή των καυσίμων προκαλεί μεγάλη αλυσιδωτή αντίδραση σε όλη την αγορά. Συμπαρασύρει τα πάντα.

Ίσως τον ίδιο δεν τον «αγγίζει» μια αύξηση στις τιμές των καυσίμων και να μην έχει πρόβλημα να πληρώνει τα καύσιμα ακριβότερα, ή ακόμα και αγαθά πρώτης ανάγκης.

Ωστόσο η ατάκα «δεν θα σωθείς με τρία ευρώ» ακούγεται και σαν «έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι για τρία ευρώ». Όμως παραπέμπει στην φράση «γλώσσα λανθάνουσα αλήθεια λέει» και εν τέλει η απουσία επαφής με την κοινωνία που αγωνιά εκθέτει την ΕΡΤ.

