LIFESTYLE

20.10.2025 08:56

Δάφνη Μπόκοτα: «Ήρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλο τρόπο»

20.10.2025 08:56
Για την επιστροφή της στην τηλεόραση μίλησε η Δάφνη Μπόκοτα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα που σκεφτόταν πολύ καιρό να κάνει που εν τέλει χαίρεται πολύ που το έκανε.

Η δημοσιογράφος που φέτος συμμετέχει στο πάνελ της εκπομπής «Super Κατερίνα» δήλωσε, μάλιστα, ότι επιθυμία της είναι να μείνει για πολύ καιρό στην τηλεόραση.

«Έξι μήνες σκέψεις έκανα! Είχα πολλές επιφυλάξεις, γιατί είχα χρόνια να εμφανιστώ και αναρωτιόμουν αν είμαι έτοιμη. Τελικά, είπα πως προτιμώ να μετανιώνω για κάτι που κάνω, παρά για κάτι που δεν κάνω. Και χαίρομαι που το έκανα. Εγώ θέλω να μείνω στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θέλει η τηλεόραση να μείνω! Ήρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλον τρόπο» είπε σε συνέντευξή της στη Realnews και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ περήφανη που δούλεψα στην ΕΡΤ, τη λάτρεψα. Ήταν μια έντονη σχέση, αλλά διακόπηκε απότομα και με απογοήτευσε. Δεν μου δόθηκαν εξηγήσεις, αν και τις ξέρω. Ήταν δύσκολο, γιατί είχα επενδύσει πολύ. Αυτό που κρατάω, όμως, είναι η αγάπη του κόσμου. Με σταματούν ακόμα και σήμερα για να μου μιλήσουν για τη Eurovision και αυτό με συγκινεί. Δούλεψα πολύ, χωρίς καμία βοήθεια, και αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση».

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων σε δύο επιχειρήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ με… αστερίσκους και ερωτήματα – Σοβαρός κίνδυνος για επιβάτες και οδηγούς

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

LIFESTYLE

Δάφνη Μπόκοτα: «Ήρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλο τρόπο»

ΥΓΕΙΑ

Τσίμαρης: «Προβληματική η υλοποίηση του θεσμού των απογευματινώνχειρουργείων – Απαιτείται διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ»

LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

