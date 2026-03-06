Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

Με γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί στον Καναδά- και να συνεχίζονται- το Netflix έχοντας κάνει ολικό επανασχεδιασμό- πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά- ξανασυστήνει την κάλτ θρυλική σειρά γουέστερν των 70’s για όλη την οικογένεια «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Η νέα εκδοχή θα ακολουθεί ξανά την οικογένεια Ίνγκαλς στην αμερικανική ύπαιθρο του 19ου αιώνα, προσφέροντας μια σύγχρονη ματιά στην κλασική ιστορία και αποδίδοντας το καλύτερο πνεύμα της εποχής των Αμερικανών πιονιέρων.

Όμως όταν «πρωτοέσκασε» η είδηση για το ριμέικ πολλοί από τους λάτρεις της θρυλικής σειράς είχαν αναστατωθεί, φοβούμενοι ότι η νέα πρόταση δεν θα έχει σχέση με την αρχική.

Με περισσότερα από 200 επεισόδια και τρεις τηλεταινίες, το αρχικό τηλεοπτικό «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του NBC από το 1974 έως το 1983 βασισμένο στα- με βιογραφικά στοιχεία- εννέα βιβλία της Λόρας Ίνγκαλς Γουάλιντερ με πάνω από 73 εκατ. πωλήσεις αντιτύπων σε όλο τον κόσμο. «Ζωή» στην ιστορίες της Γουάιλντερ είχε δώσει στα σέβεντις ο Μάικλ Λάντον ο οποίος υποδυόταν τον σύζυγο και πατέρα της πολυμελούς οικογένειας, Τσαρλς Ίνγκαλς. Χάρη στους χαρακτήρες, το σενάριο αλλά και τις ατάκες της η σειρά παραμένει ακόμη και σήμερα μία από τις πιο διάσημες στον κόσμο.

Στην Ελλάδα είχε μεταδοθεί από την ΕΡΤ, η οποία στα νεώτερα χρόνια- το 2021- είχε φέρει την Deluxe Remastered Edition η οποία είχε μεταδοθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μάλιστα με επιτυχία.

Για πρώτη φορά η σειρά προβλήθηκε σε ποιότητα Υψηλής Ευκρίνειας (High Definition), με μια σημαντική διαφορά: οι τεχνικοί της ΕΡΤ επεξεργάστηκαν τις νέες κόπιες και τα επεισόδια δεν μεταδόθηκαν με υπότιτλους, αλλά με το αυθεντικό ντουμπλάζ και τις φωνές που ταυτίστηκαν και έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό όλων μας. Οι ήρωες και στην αναβαθμισμένη έκδοση «μιλούσαν» με τις φωνές των Χρήστου Τσάγκα, Ντίνου Καρύδη, Ματίνας Καρρά, Έφης Πίκουλα, Αλεξίας Ασκαρίδου και πολλών άλλων γνωστών ηθοποιών.

Στο επαναλανσάρισμα της σειράς εκτελεστική παραγωγός, μεταξύ άλλων είναι η Ρεμπέκα Σόνενσιν (ήταν «πίσω» από τα «The Boys», «Vampire Diaries» και «Archive 81»), και ο Τριπ Φρέντλι τζούνιορ, γιος του εκτελεστικού παραγωγού της αρχικής σειράς, ο οποίος τόνισε πως ήταν όνειρό του να φέρει ξανά αυτή την κλασική ιστορία στο κοινό του 21ου αιώνα.

«Λάτρεψα αυτά τα βιβλία όταν ήμουν πέντε ετών. Με ενέπνευσαν να γίνω συγγραφέας και σκηνοθέτης, και είναι τιμή και χαρά μου να διασκευάζω αυτές τις ιστορίες για ένα νέο κοινό», δήλωσε η Σόνενσιν.

Η νέα σειρά αποτελεί έναν συνδυασμό οικογενειακού δράματος, επικής ιστορίας επιβίωσης και χρονικού της αμερικανικής Δύσης.

«Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές και τη φαντασία των τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να μοιραστούμε αυτή τη φρέσκια και ελπιδοφόρο ιστορία του» δήλωσε η Τζίνι Χόου, αντιπρόεδρος για τις δραματικές σειρές στο Netflix, υπογραμμίζοντας πως «το όραμα της Ρεμπέκα Σόνενσαϊν έχει ένα συναισθηματικό βάθος που θα ενθουσιάσει τόσο τους νέους όσο και τους παλαιότερους θαυμαστές αυτού του αγαπημένου έργου».

Ο πρώτος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Ιουλίου

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που επαναλανσάρεται το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι». Το 2005, κυκλοφόρησε μια μίνι σειρά μόλις έξι επεισοδίων, η οποία είχε σκοπό να είναι πιο πιστή στα βιβλία της συγγραφέως, ενώ το 2020 έγινε γνωστό ότι υπήρχε πρόταση για μια νέα έκδοση, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε.

Στο ριμέρ την μικρή Λόρα θα κάνει η Αλις Χάλσι.

Τη μεγαλύτερη αδελφή της Λόρας, Μέρι θα παίζει η Σκάιγουοκερ Χιούζ, τον Τσάρλς Ίνγκαλς υποδύεται ο Λούκ Μπρέισι και η Κρίσμπι Φιτζέραλντ θα παίζει την Καρολάιν Ίνγκαλς

