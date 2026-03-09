Νίκος Καρβέλας: «Οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες χρησιμοποιούν τη γυναίκα για να υπάρχουν» (Video)

Διάλογο αναφορικά με τον τρόπο που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις γυναίκες επιχειρεί να ανοίξει ο Νίκος Καρβέλας, μέσα από το νέο του μουσικό έργο με τίτλο «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» που κυκλοφορεί από τη Panik Gold.

Μέσα από τους στίχους και τη μουσική του, ο δημιουργός κάνει κοινωνική τοποθέτηση, αποτυπώνοντας τη σκληρή και συχνά αφοριστική γλώσσα που χρησιμοποιείται απέναντι στη γυναίκα, χωρίς φίλτρα και ωραιοποιήσεις.

«Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει. Τότε, ίσως, η γυναίκα βρει τον χρόνο και τη διάθεση που τώρα δεν έχει ένεκα μητρότητας, για να διαπιστώσει ότι οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες τη χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να καταδυναστεύουν τον κόσμο που εκείνη γεννάει και άθελά της διαστρεβλώνει. Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου» σχολιάζει ο ίδιος.

