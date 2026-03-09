search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 16:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 14:59

Κατερίνα Καινούργιου για Έλενα Χριστοπούλου: «Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο – Επικίνδυνες δηλώσεις» (Video)

09.03.2026 14:59
kainourgiou-christopoulou-new

Την έντονη αντίθεσή της με την τοποθέτηση της Έλενας Χριστοπούλου αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των γυναικών εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Οι γυναίκες είναι βαθιά κακά πλάσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα του Real View η γνωστή booker μοντέλων, με την παρουσιάστρια να κάνει λόγο για μισογυνιστικά σχόλια και επικίνδυνες δηλώσεις.

Τόνισε, δε, ότι αν και υπάρχουν, πράγματι, γυναίκες που δεν αγαπούν τις γυναίκες, σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες γενικεύσεις. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι και η ίδια έχει δεχθεί πλήθος σεξιστικών σχολίων από γυναίκες στο διαδίκτυο, όπως και το γεγονός ότι έχει δεχτεί bullying σπό γυναία σε διευθυντική θέση.

«Έπαθα σοκ. Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο ήταν αυτό που ακούστηκε; Είναι δυνατόν; Οι περισσότερες γυναίκες εγώ πιστεύω ότι είμαστε γεννημένες με απίστευτες ευαισθησίες και με έναν συναισθηματικό κόσμο πολύ ευάλωτο, που ίσως πολλές φορές το περιβάλλον μας κάνει να γίνουμε πιο σκληρές» είπε αρχικά.

«Εγώ ακόμα και τις γυναίκες που μ’ έχουν αντιμετωπίσει με πολύ ακραίους τρόπους, βρίσκω έναν τρόπο πάντα να τις δικαιολογήσω. Ίσως έχουν μεγαλώσει με ένα κακοποιητικό πατέρα, σε ένα λάθος περιβάλλον, να έχουν κάποια θέματα. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι απ’ τη φύση τους δοτικά και καλά πλάσματα. Επίσης, τι σημαίνει “δεν υπάρχει γυναικεία φιλία”; Υπάρχει γυναικεία φιλία! Έχουμε δει ιστορίες να υμνούν τη γυναικεία φιλία. Γυναίκες να μπαίνουν μπροστά για τις καλύτερές τους φίλες. Παντού υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά η ατάκα “οι γυναίκες είμαστε βαθιά κακά πλάσματα” πώς ακούγεται εν έτει 2026 κάτι τέτοιο; Τι συζητάμε τώρα; Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον ζούνε και τι έχουνε βιώσει. Ήταν εχθές και η Ημέρα της Γυναίκας, για μένα την ισοπέδωσαν πάρα πολύ. Η Σοφία ήταν λίγο διαφορετική, δεν τοποθετήθηκε έτσι… Δεν γίνεται γυναίκες που δουλεύουν και με γυναίκες, που συναναστρέφονται με γυναίκες, να κάνουν τέτοιες δηλώσεις επικίνδυνες» πρόσθεσε.

«Εννοείται πως υπάρχουν γυναίκες που δεν αγαπούν τις γυναίκες. Έχουμε γνωρίσει γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, και εγώ, στο παρελθόν… μου ‘χει τύχει το απίστευτο bullying από γυναίκα. Είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορείς να λες “οι γυναίκες είμαστε βαθιά κακά πλάσματα”. Οι γυναίκες είμαστε γεννημένες για να αντέχουμε» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Έξαλλος ο Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι – Τους πέταξε μπουκάλι με νερό (Video)

Χρήστος Βαλαβανίδης: Συγκινεί η σύζυγός του – «Βασανίστηκε πολύ, κανείς δεν είναι εδώ για να υποστεί αυτό που περνάω» (Video)

Χάρης Ρώμας: «Βολές» κατά γνωστού σκηνοθέτη – «Εμφανίζεται σαν ιερή αγελάδα και ό,τι τσιτάτο πει, είναι ξαφνικά θέσφατο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
geoirgieva dnt – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»:  Καμπανάκι από την διευθύντρια του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

wind-energy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΑΠΕ σώζουν την…τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, πού να προχωρούσε και η αποθήκευση!

patra_pornigrafia-anilikon_0903_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων (video)

iran-2382
ΚΟΣΜΟΣ

Για «επιθέσεις-προβοκάτσια» σε Τουρκία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν μιλά το Ιράν, αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν προς Τουρκία – Live οι εξελίξεις

dubai skilos 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους, εν μέσω πολέμου – Δεκάδες αιτήματα για καταφύγια, ακόμη και ευθανασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 16:32
geoirgieva dnt – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»:  Καμπανάκι από την διευθύντρια του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

wind-energy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΑΠΕ σώζουν την…τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, πού να προχωρούσε και η αποθήκευση!

patra_pornigrafia-anilikon_0903_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων (video)

1 / 3