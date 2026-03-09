Κατερίνα Καινούργιου για Έλενα Χριστοπούλου: «Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο – Επικίνδυνες δηλώσεις» (Video)

Την έντονη αντίθεσή της με την τοποθέτηση της Έλενας Χριστοπούλου αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των γυναικών εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Οι γυναίκες είναι βαθιά κακά πλάσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα του Real View η γνωστή booker μοντέλων, με την παρουσιάστρια να κάνει λόγο για μισογυνιστικά σχόλια και επικίνδυνες δηλώσεις.

Τόνισε, δε, ότι αν και υπάρχουν, πράγματι, γυναίκες που δεν αγαπούν τις γυναίκες, σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες γενικεύσεις. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι και η ίδια έχει δεχθεί πλήθος σεξιστικών σχολίων από γυναίκες στο διαδίκτυο, όπως και το γεγονός ότι έχει δεχτεί bullying σπό γυναία σε διευθυντική θέση.

«Έπαθα σοκ. Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο ήταν αυτό που ακούστηκε; Είναι δυνατόν; Οι περισσότερες γυναίκες εγώ πιστεύω ότι είμαστε γεννημένες με απίστευτες ευαισθησίες και με έναν συναισθηματικό κόσμο πολύ ευάλωτο, που ίσως πολλές φορές το περιβάλλον μας κάνει να γίνουμε πιο σκληρές» είπε αρχικά.

«Εγώ ακόμα και τις γυναίκες που μ’ έχουν αντιμετωπίσει με πολύ ακραίους τρόπους, βρίσκω έναν τρόπο πάντα να τις δικαιολογήσω. Ίσως έχουν μεγαλώσει με ένα κακοποιητικό πατέρα, σε ένα λάθος περιβάλλον, να έχουν κάποια θέματα. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι απ’ τη φύση τους δοτικά και καλά πλάσματα. Επίσης, τι σημαίνει “δεν υπάρχει γυναικεία φιλία”; Υπάρχει γυναικεία φιλία! Έχουμε δει ιστορίες να υμνούν τη γυναικεία φιλία. Γυναίκες να μπαίνουν μπροστά για τις καλύτερές τους φίλες. Παντού υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά η ατάκα “οι γυναίκες είμαστε βαθιά κακά πλάσματα” πώς ακούγεται εν έτει 2026 κάτι τέτοιο; Τι συζητάμε τώρα; Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον ζούνε και τι έχουνε βιώσει. Ήταν εχθές και η Ημέρα της Γυναίκας, για μένα την ισοπέδωσαν πάρα πολύ. Η Σοφία ήταν λίγο διαφορετική, δεν τοποθετήθηκε έτσι… Δεν γίνεται γυναίκες που δουλεύουν και με γυναίκες, που συναναστρέφονται με γυναίκες, να κάνουν τέτοιες δηλώσεις επικίνδυνες» πρόσθεσε.

«Εννοείται πως υπάρχουν γυναίκες που δεν αγαπούν τις γυναίκες. Έχουμε γνωρίσει γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, και εγώ, στο παρελθόν… μου ‘χει τύχει το απίστευτο bullying από γυναίκα. Είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορείς να λες “οι γυναίκες είμαστε βαθιά κακά πλάσματα”. Οι γυναίκες είμαστε γεννημένες για να αντέχουμε» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Έξαλλος ο Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι – Τους πέταξε μπουκάλι με νερό (Video)

Χρήστος Βαλαβανίδης: Συγκινεί η σύζυγός του – «Βασανίστηκε πολύ, κανείς δεν είναι εδώ για να υποστεί αυτό που περνάω» (Video)

Χάρης Ρώμας: «Βολές» κατά γνωστού σκηνοθέτη – «Εμφανίζεται σαν ιερή αγελάδα και ό,τι τσιτάτο πει, είναι ξαφνικά θέσφατο» (Video)

