LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

09.03.2026 13:52

Έξαλλος ο Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι – Τους πέταξε μπουκάλι με νερό (Video)

09.03.2026 13:52
justin-bieber-new

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Τζάστιν Μπίμπερ και παπαράτσι έξω από το Sushi Park στο Λος Άντζελες, όταν ο τραγουδιστής αντέδρασε στην παρουσία φωτογράφων που τον απαθανάτισαν την ώρα που αποχωρούσε μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ.

Οι δυο τους κατευθύνονταν προς το όχημά τους που ήταν σταθμευμένο έξω από το εστιατόριο, με αρκετούς παπαράτσι που είχαν φθάσει στο σημείο, να τραβούν συνεχώς φωτογραφίες.

Στο σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε το TMZ, βλέπουμε τον τραγουδιστή να πετά ένα μπουκάλι νερού προς την κατεύθυνση των φωτογράφων πριν επιβιβαστεί στο μαύρο SUV που τους περίμενε.

Το μπουκάλι κατέληξε στο έδαφος χωγρίς να χτυπήσει κάποιον, ενώ η Χέιλι Μπίμπερ μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να αντιδράσει στο περιστατικό, με το όχημα να αποχωρεί, αμέσως μετά.

@tmz

Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. 😳 🎥 Backgrid

♬ original sound – TMZ

