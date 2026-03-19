Θανάσης Ευθυμιάδης: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει, καμιά σχέση με αυτά που έζησα εγώ» (Video)

Βραδιά φίλων διοργανώθηκε χθες Τετάρτη (19/3) στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» στο θέατρο Αλίκη, με τον Θανάση Ευθυμιάδη που τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη θεατρική επιτυχία, έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο ηθοποιός μίλησε για την επιστοφή του στο θέατρο έπειτα από έξι χρόνια αποχής, επισημαίνοντας ότι η τηλεόραση δεν του έχει λείψει καθόλου αφενός γιατί έχει εργαστεί αρκετά σε αυτήν και αφετέρου γιατί οι συνθήκες έχουν γίνει πιο απαιτητικές πλέον.

«Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος ζωής που ζω, είναι ο φυσιολογικός τρόπος ζωής. Δηλαδή τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω πάλι στη φύση. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετά χρόνια, έχω κάνει πολλές σειρές. Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο και από πλευράς ωραρίων και από πλευράς οικονομικών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έζησα εγώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

