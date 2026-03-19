Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη – Έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές» (Video)

Για τη στάση της απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις μίλησε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, επισημαίνοντας ότι τόσο σε σχέσεις, όσο και σε δουλειές, δεν έχει διστάσει να έρθει σε ρήξη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello», η ηθοποιός δήλωσε ότι αν και κάποιες φορές έχει παραβλέψει συμπεριφορές για να προστατευτεί η ίδια ψυχικά, σε ορισμένες περιπτώσεις αντέδρασε ευθέως.

«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει τα στραβά μάτια κάποιες φορές. Για το συμφέρον μου – όχι το οικονομικό, δεν θα το έκανα ποτέ, το ψυχικό – έχω παραμερίσει συμπεριφορές. Έχω πει “δεν θα δώσω τόσο πολλή σημασία”. Μάλλον ενδόμυχα, τις έχω υποτιμήσει λίγο για να διαφυλάξω την ηρεμία και την ψυχική μου υγεία. Προσπαθώ να διαχειρίζομαι αυτές τις καταστάσεις. Φυσικά, όμως, έχουν υπάρξει και φορές που έχω μιλήσει και έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη, που έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

