Μαλλιωτάκη για δηλώσεις Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν μαζί μου όταν γνωρίστηκαν – Δεν ήταν βίαιος απέναντί μου (Video)

Συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» παραχώρησε η Πόπη Μαλλιωτάκη, στον απόηχο των δηλώσεων που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη περί ψυχολογικής και σωματικής βίας από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Όπως είπε η 54χρονη, ο εκλιπών επιχειρηματίας ήταν υποστηρικτικός τόσο απέναντί της όσο και απέναντι στο παιδί που απέκτησαν, επισημαίνοντας ότι παρόλο που υπήρξαν υπήρξαν καβγάδες μεταξύ τους, ουδέποτε άσκησε βία εναντίον της.

Τόνισε, δε, πως την εποχή που η Αγγελική Ηλιάδη και ο Μπάμπης Λαζαρίδης γνωρίστηκαν, η ίδια δεν είχε πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της. Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, οι δυο τους δεν πήραν ποτέ διαζύγιο.

«Απέναντί μου ήταν υτποστηρικτικός και ποτέ βίαιος»

«Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ’ όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ’ όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω “τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε”. Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε» είπε αρχικά.

«Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρόνων τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα;» πρόσθεσε.

«Δεν ανέχομαι ψέματα, θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους»

Τέλος, η Πόπη Μαλλιωτάκη σχολίασε ότι δεν θα ανεχτεί να ακούγονται δημοσίως αναληθή στοιχεία.

«Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι όταν γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Εγώ δεν θα καθόμουν να τις τρώω»

«Υπήρχαν καβγάδες. Κάποια στιγμή είχαμε καβγαδίσει στο μαγαζί στη Γερμανία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Σε εμένα φερόταν διαφορετικά. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω, και όσες φάω και όσες φας. Δεν το ανεχόμουν το ξύλο, δεν θα καθόμουν εγώ να τις τρώω. Ήμουν πάντα ανεξάρτητη από μικρή, και τα πτυχία μου και την καριέρα μου μόνη μου τα έχω κάνει χωρίς βοήθεια» κατέληξε.

