Κώστας Αποστολάκης: «Αυτό που ζήτησα από τον Χριστό, υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή» (Video)

Για τη βαθιά του πίστη στον Χριστό μίλησε ο Κώστας Αποστολάκης, υποστηρίζοντας ότι έπειτα από προσευχή που έκανε, είδε μια επιθυμία του να πραγματοποιείται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, όπως τόνισε.

Καλεσμένος στο Πρωινό, ο ηθοποιός εξήγησε, μεταξύ άλλων, τι εννοούσε όταν δήλωσε πρόσφατα «το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει ήταν όταν “ήρθε” ο Χριστός στο σπίτι μου».

«Μεταφορικά το είπα, αλλά και κυριολεκτικά συγχρόνως. Το σπίτι μου εμένα είναι η καρδιά μου. Είναι η ψυχή μου. Είναι ο εσωτερικός μου εαυτός. Είναι ένα κτίσμα κι αυτό το οποίο ή γκρεμίζεται ή χτίζεται. Να ξέρεις πως ό,τι χτίζεται δύσκολα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκεί μια στιγμή για να εξαφανιστεί. Το βλέπεις και τώρα με τον πόλεμο, ας πούμε, φτάνει μια βόμβα για να διαλυθούν τα πάντα. Έτσι είναι και η ζωή στον Χριστό» είπε αρχικά.

«Ευτυχώς που υπάρχουν και πράγματα στη γη που δεν εξηγούνται με λόγια. Απλώς θα σου πω, ότι τα πιο ακριβά πράγματα σε αυτή τη γη, είναι τζάμπα. Αυτό που ζήτησα σε 30 δευτερόλεπτα, υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή. Μετά από το εικοσάλεπτο που παρακάλεσα. Για 20 λεπτά έκανα προσευχή. Και πώς το καταλαβαίνεις αυτό; Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα που έκανες πριν. Από αυτά τα ψέματα… Αφορούσε καθαρά στη δική μου υγεία. Αλλά να ξέρεις κάτι, όταν ζητάς τη δική σου υγεία, γιατί μερικοί μου λένε “ρε εγωιστή, θες να σωθείς μόνο εσύ και να μη σωθούν οι άλλοι άνθρωποι;”. Όταν ζητάς τη δική σου ψυχική υγεία, θα γίνουν κι άλλοι καλά. Έτσι είναι. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής. Όταν ζητάς ένα πράγμα, είναι ψυχικό. Δεν μπορεί να είναι υλικό. Υγεία ζητάμε. Κι εγώ υγεία ζήτησα, αλλά ψυχική υγεία. Ξέρεις τι γίνεται; Σε αυτή τη γη τι ζητάμε; Φροντίζουμε και περιποιούμαστε οτιδήποτε μπαίνει στον τάφο, έτσι; Σε λίγο όλοι οι τάφοι θα είναι γεμάτοι πορσελάνη και σιλικόνες. Αυτή τη στιγμή ζητάμε πράγματα, τα οποία είναι καθημερινής φύσεως. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ να ζητήσει ένας για θέμα υγείας, είναι νοσοκομείου ή τα λοιπά. Εμείς όμως ζητάμε πράγματα τα οποία είναι επίπλαστα, γήινα, φθαρτά και δεν έχουν κανένα νόημα. Εγώ ζήτησα ψυχική υγεία» πρόσθεσε.

