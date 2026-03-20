Αγγελική Ηλιάδη για Ελένη Δήμου: «Με πρόσβαλε, λέω τραγούδια της γιαγιάς μου που εκείνη δεν μπορεί να πει» (Video)

Με «καρφιά» επέλεξε να απαντήσει η Αγγελική Ηλιάδη σε κριτική που έλαβε η ίδια και ο συμπαίκτης της στο J2US κατά την πρώτη βαθμολογούμενη εμφάνισή τους στο σόου.

Σε συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα και την εκπομπή «Unblock», η τραγουδίστρια εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για την προσέγγιση της Ελένης Δήμου, χαρακτηρίζοντας την κριτική της άδικη και προσβλητική.

Η φράση της ότι το ζευγάρι δεν σεβάστηκε το τραγούδι ήταν αυτή που προκάλεσε την έκρηξη της Αγγελικής Ηλιάδη η οποία θεώρησε πως η εν λόγω κριτική δεν είχε τεχνική βάση, αλλά ήταν μια αναίτια επίθεση στον επαγγελματισμό της.

Εστιάζοντας στην καλλιτεχνική της επάρκεια -που όπως τόνισε θίχτηκε- έφερε ως παράδειγμα τα απαιτητικά τραγούδια της γιαγιάς της, της θρυλικής Καίτης Γκρέι, υποστηρίζοντας ότι η εμπειρία της σε αυτά τα κομμάτια δεν επιτρέπει αμφισβητήσεις περί «δυσκολίας» ή «σεβασμού», ενώ υποστήριξε ότι η Ελένη Δήμου δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις αυτών των τραγουδιών.

«Εγώ που τραγουδάω τα πιο δύσκολα τραγούδια της γιαγιάς μου, τα οποία θεωρώ ούτε στην έκταση που έχουν ούτε στα γυρίσματα μπορεί να τα πει η κυρία Δήμου, με κάθε σεβασμό» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν σεβαστήκατε το τραγούδι”. Τι θα πει αυτό; Εγώ αυτό το βρήκα ακαταλαβίστικο και χωρίς κανένα λόγο να το πει. Τι πάει να πει δεν σεβαστήκατε το τραγούδι; Τι κάναμε βγήκαμε έξω και κάναμε πιρουέτες; Και πρόσεξε, δεν είπε δεν σεβάστηκες, είπε δεν σεβαστήκατε. Έβαλε και εμένα μέσα. Και είπε και για τους δύο ήταν δύσκολο το τραγούδι. Εγώ αυτό το βρήκα πολύ άσχημο και πολύ προσβλητικό» πρόσθεσε.

Πέρα από το περιεχόμενο των σχολίων, η τραγουδίστρια στάθηκε και στον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από την επιτροπή στην πρεμιέρα, συγκρίνοντας τη δική τους κριτική με εκείνη άλλων διαγωνιζόμενων που δεν είναι επαγγελματίες του χώρου.

«Ήταν πρώτο live που είχαμε βαθμολογία. Ήταν αυστηροί μαζί του γιατί δύο ζευγάρια πριν έλεγαν οι κριτές ότι δεν μπορούμε να σας κρίνουμε γιατί δεν είστε τραγουδιστές. Και η κυρία Δήμου έδωσε… Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν έλεγε αυτό που άκουσα δεν μου άρεσε γιατί ήσουν φάλτσος, βγήκες εκτός ρυθμού και τα λοιπά. Είναι ο τρόπος που καμία φορά λες τα πράγματα» κατέληξε

Παρακολουθήστε από το 45:00′

