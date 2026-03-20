Αγγελική Ηλιάδη: «Θα ασκηθούν μηνύσεις και αγωγές σε κάθε προσπάθεια διάψευσής μου» – Η ανακοίνωση του δικηγόρου της

Την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον όσων επιχειρήσουν να διαψεύσουν τις πρόσφατες δηλώσεις της περί κακοποίησής της από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, γνωστοποίησε η Αγγελική Ηλιάδη.

Με ανακοίνωση του δικηγόρου της, η τραγουδίστρια κάνει σαφές ότι δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισή της, υπογραμμίζοντας ότι είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσει αποδείξεις αναφορικά με όσα υποστηρίζει σχετικά με την κακοποίησή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την συνέντευξη της γνωστής καλλιτέχνιδος Αγγελικής Ηλιάδη και την αναφορά της στην ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν από τον άλλοτε σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η εντολέας μας όχι μόνον δεν δέχεται τις απειλές για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της και το επικοινωνιακό bullying που επιχειρείται εναντίον της τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πανέτοιμη, εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο για την απόδειξη όσων αφηγήθηκε. Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής της θα ασκηθούν αμέσως μηνύσεις και αγωγές, σε πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον νόμο. Έχουμε την εντολή να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους εκείνους που έσπευσαν, με δηλώσεις συμπαράστασης, να της διαμηνύσουν ότι είναι στο πλευρό της αλλά και όλους όσους γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις και έχουν δηλώσει πρόθυμοι και πανέτοιμοι να καταθέσουν ενόρκως, όποτε και όπου τους ζητηθεί, όλα όσα πολύ καλά γνωρίζουν από ιδία αντίληψη. Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης της εντολέως μας και ήδη προχωρούμε στον εντοπισμό δημοσίων δηλώσεων και διαδικτυακών αναρτήσεων που την αφορούν και είναι ελεγχόμενες νομικά για το αδίκημα της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης. Πρόκειται να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους με περισσή ευκολία διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, αλλά και σε όσους δίνουν δημόσιο βήμα στους συκοφάντες που προβαίνουν σε ακραίες δηλώσεις μίσους με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες τις οποίες θα περαιώσουμε μέχρι τέλους, μέχρι την ανάδειξη της αλήθειας και τον διαχωρισμό των θυμάτων από τους θύτες».

Όσα είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίησή της από τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω συνέντευξη, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι είχε δεχθεί ψυχολογική και σωματική κακοποίηση. Όπως τόνισε, φοβόταν να φύγει, ενώ ο λόγος που δεν μίλησε όλα αυτά τα χρόνια έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε, και αφετέρου με το γεγονός ότι οι δυο τους έχουν ένα παιδί το οποίο ήταν, τότε, σε μικρή ηλικία.

«Βρίσκεσαι ξαφνικά φυλακισμένη σε ένα κλουβί και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα»

«Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήμουν αρκετά περιορισμένη. Και δυστυχώς βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους, αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μία απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ, έτσι, πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουν πώς γίνεται αυτό, σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Η κακοποίηση ήταν και σωματική – Έλεγα στον εαυτό μου καλά να πάθεις

Δεν ήταν μόνο ψυχολογική κακοποίηση αλλά και σωματική. Και σιγά και κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα, υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, αν το περνάει αυτό και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Και ξέρεις τι έλεγα επίσης; Έλεγα ότι “καλά να πάθεις τώρα, αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ τον διάλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;”. Το σκεφτόμουν και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και ζητούν συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι, να μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή, ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά σιγά – σιγά όταν συνήλθα, ξέρεις άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά» ανέφερε μετξύ άλλων.

Η συνέντευξη αυτή προκάλεσε την οργή της αδερφής του εκλιπόντα η οποία τόνισε ότι προτίθεται να προβεί σε μήνυση για προσβολή νεκρού.

